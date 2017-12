/ El Gobierno chino investiga la presunta venta ilegal de crudo por parte de barcos con bandera de este país a otros de Corea del Norte en alta mar, después de una denuncia en la prensa y las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump "Varias informaciones señalaron que el 19 de octubre un buque chino fue sospechoso de transportar petróleo a Corea del Norte, y China llevó a cabo inmediatamente investigaciones sobre ello", detalló en rueda de prensa la portavoz de Exteriores china Hua Chunying.La fuente oficial señaló que en las investigaciones se determinó que el buque no había hecho escala en ningún puerto de China y que tampoco había informaciones sobre su paso por los de otros países.Hua en todo caso subrayó que las noticias sobre la presunta venta de crudo a través de barcos, aparecidas primero en el diario surcoreano Chosun Ilbo, "no eran acordes con los hechos". China no autorizará nunca a sus empresas o individuos a violar resoluciones (de las Naciones Unidas), y si se diera tal caso, actuaría contra ello de acuerdo con la ley", añadió la portavoz.Tras la publicación de informaciones acusando a barcos chinos de conducir transacciones sospechosas con otros de Corea del Norte, Trump dijo a través de su cuenta de Twitter que se sentía "decepcionado" con China y afirmó que esa actitud no ayudaría a encontrar una solución amistosa a la crisis norcoreana.Hua respondió a esto que "la exageración de los medios de comunicación no ayuda a construir confianza mutua entre las distintas partes", a las que pidió "mantener una mayor comunicación y coordinación para cumplir las resoluciones de forma completa y equilibrada".The Chosun Ilbo aseguró en su información del pasado martes, 26 de diciembre, que satélites de EEUU detectaron en el Mar Amarillo a barcos chinos vendiendo petróleo a buques norcoreanos en veinte ocasiones desde octubre pasado.La ONU endureció la semana pasada sus sanciones contra el régimen de Pyongyang, limitando aún más su acceso a productos petroleros, vetando sus exportaciones en varios sectores y forzando a regresar al país a ciudadanos que trabajan fuera.EFE Por Informe21 / MMJCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi