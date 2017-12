/ Michael Gracey hace su debut como director con El Gran Showman, una historia que, bajo el espíritu extraordinario de P.T. Barnum, irrumpe en un ámbito ficticio imaginado de una manera intrépida, una que está llena de canciones pop pegajosas, bailes glam y un festejo del poder transformador de los talentos para el espectáculo, el amor y la autoconfianza.Zac Efron retoma los musicales y confiesa que son su gran debilidad en el cine. "Estoy familiarizado con los musicales, después de hacer la serie High School Musical y la cinta Hairspray, y puedo decir que los musicales son mi debilidad y me enamoro frente a la cámara, porque son mis favoritos."El actor aprovechó para resaltar el trabajo junto a Hugh Jackman, quien protagoniza la cinta. "Trabajar con él es estimulante y retador. Interpretamos el tema de The other side y queríamos tener como un tipo de enfrentamiento musical entre nuestros personajes, así que quisimos que fuera acelerado y con mucha energía, pero también creíble desde un punto de vista emociona". La película llegará a los cines hoy y pretende convertirse en la consentida del público.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi