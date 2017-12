/ Los usuarios del sistema de salud arrancarán el año nuevo con una buena noticia: 78 medicamentos, 32 procedimientos y 2 dispositivos médicos más, serán incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, PBS, a partir del 1 de enero.Son 112 servicios, fundamentalmente para pacientes con cáncer, VIH Sida, migraña, estreñimiento, hipertensión, asma y trastorno obsesivo compulsivo, entre otros, quienes se beneficiarán (vea la resolución en www.elcolombiano.com).Serán financiados a través del PBS, con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que son los recursos que reciben las EPS por cada usuario y que desde el próximo año serán $746.046 en el contributivo y $647.429 en el subsidiado.La noticia cayó bien en usuarios y en quienes defienden sus derechos, pues representa que serán más servicios e, inicialmente, supondría que no tendrían que acudir a tutelas para acceder a servicios médicos.Esa es la percepción de Germán Loaiza , vocero de la Asociación de Usuarios de Medimás, quien destaca que, sin duda, es un alivio para los pacientes que han tenido dificultades para acceder a este tipo de servicios."Lo que espero es que se cumpla lo que dice el Ministerio y no se quede en letra muerta", comenta Loaiza, cuestionando que cuando soliciten estos servicios, sí se los otorguen, haciendo énfasis en que por la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, por ejemplo, entre enero y octubre pasado, se registraron 12.760 quejas, según la Superintendencia de Salud.Cómo se decidió Félix Nates , director de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Ministerio de Salud, explica que se aplicó lo que ordena el artículo 25 de la Ley 1438, que indica que cada vez que se vaya a incluir una nueva tecnología deben tener diferentes variables, comprendidas entre las discusiones con sectores científicos, usuarios, EPS, IPS, entre otros."El Ministerio estableció una metodología que se concertó en 2012 y aplicó en 2013, donde se definieron lo que se incluiría".El funcionario sostiene que esta actualización priorizó tecnologías según el impacto de la enfermedad, como la de cáncer, que causa la muerte de 2.900 personas al año, según el Instituto Nacional de Cancerología, o la de VIH Sida, con 2.400 muertes al año, según el Ministerio.Este reporte también deja tranquilo a Francisco Castellanos , director de la organización Defensa del Paciente, en Bogotá, quien reconoce que los usuarios sentirán un respiro a la hora de acceder a determinado servicio, teniendo en cuenta que habrá más recursos para ello.Así mismo, Castellanos reconoce que el Minsalud "ha tomado decisiones que están beneficiando a los usuarios y, fundamentalmente, espero que así continúe, para que esta población, tan afectada en los últimos años, tenga las garantías de acceso y calidad en los servicios".Si bien no hay una proyección de cuántos costará esta decisión anualmente, el director de Regulación de Beneficios expresa que 3,73 % será para atender los nuevos servicios, es decir, serán $27.827 en el contributivo y $24.149 en el subsidiado."Nosotros no hicimos referencia al ahorro, porque la Ley nos dice que no tengamos en cuenta un criterio basado en el costo o presupuesto, sino que nos basamos en la seguridad y efectividad de las tecnologías".Vale recordar que a principio de diciembre, el Ministerio anunció la exclusión de 74 servicios, que no contaban con prueba científica de su éxito medicinal, como tratamientos con animales o "sombras", que son acompañantes para pacientes con autismo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi