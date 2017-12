/ ¡una guará!-.Y, así desmintieron a nuestro presidente que debe estar feliz como lo estuvo el pueblo después que nos dio la noticia de los perniles que esperábamos y no llegaron, ¿y cómo? Pero estamos dignamente felices con la barriga vacía.Y los pobres junto con los "vivos" de Venezuela siguen esperando por su pernil portugués que brasileños no puede ser, por haber sido declarados por la ANC, cochinos non grato, lo que justifica que los perniles también lo son, ya que los de Venezuela están de vacaciones por lo caro de las cochineras nuestras que comercializan en dolartoday de cochino flaco.Y, ahora que nos queda enredados como estamos con el gobierno portugués después, que Maduro los metió en el lío de los perniles que lo que viene es Año Viejo y después Año Nuevo, y el pueblo feliz con tanta celebración como Dios manda, y hasta nos daremos el abrazo de Año Nuevo con la consabida frese, porque ya sabemos la respuesta de: ¿Cómo recibiste el año? Y en vez de decir: Feliz Año Nuevo. Diremos: Feliz Año Nuevo sin pernil. Pero, no importa que Maduro nos tiene que dar la solución y respuesta, algún día de verdad, y quien quita que sea pronto.Y, entonces que nos queda decir: Un año que viene y otro que se va, que nos deja bien jodidos y sin saber si Maduro de verdad se va a enseriar a arreglar esto. Que está como decía un locutor de béisbol: Esto está bien feo. Y lo más prudente como consejo es celebrar en paz sin tomar mucha caña que si usted lo hace no se pase de tragos, mire que los tragos por ahorita son amargos que el que se emborracha vive en otra Venezuela , aunque he visto visitantes en la isla cargando cajas para "celebrar"…Y, no olviden que pernil no hay y la culpa ya no es de los portugueses, y a propósito, ¿de quién será? ¿Del que ofrece o no cumple, o de quizás de los portugueses? nooooooooo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi