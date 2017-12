/ saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=es&q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aporrea.org%252Fcontraloria%252Fn318944.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEQLz8iij-gNVLMr7M4RJFabIvTcg&source=gmail&ust=1514608227110000&usg=AFQjCNGdJ6b3gHq_QzVV2sVJJ4WDZrBXPA" href="https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.aporrea.org%2Fcontraloria%2Fn318944.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEQLz8iij-gNVLMr7M4RJFabIvTcg" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.aporrea.org/contraloria/n318944.htmlAhora bien, la comunidad de la Parroquia Santa Rosalía, que fueron convocados de nuevo, para el jueves 28 de los corrientes, esperaron largas horas (desde las 7:00 am, hasta las 4:00 pm), en las afueras de la U.E.N. "Gran Colombia", con el único fin de solucionar la entrega de sus tickeras navideñas.Bajo horas de tensión y de protesta, apareció una señora de piel blanca, aproximadamente de 60 años, que llevaba puesta una blusa amarilla, sin identificarse y de manera arbitraria, comenzó a tomar el control de los carnet de la patria (se anexa imagen fotográfica), a cada una de las personas que estaban aglomeradas en las afueras de la citada Unidad Educativa.Acto seguido, aparecieron dos personas:1.-) Una señora de piel blanca, cabellos rubios recojidos con una gorra negra y verde (con lentes de sol sobre la gorra), vestida con una franela deportiva color gris manga corta, aproximadamente de 60 años.2.-) Un señor de piel morena, vestido con camisa de blue jean manga larga (color azul claro), aproximadamente 40 años.Estas personas mantuvieron una actitud violenta con la comunidad que se hizo presente en las afueras de la U.E.N. "Gran Colombia", donde expresaban frases groseras -de baja inmoralidad y antivalores- , hacia la comunidad cuando exigían el derecho de conocer el paradero de sus tickeras navideñas, decretadas pública y oficialmente por el Gobierno Nacional (se anexan fotos de estas dos personas).Tras momentos de humillación y maltrato, se sentía el clamor desesperado de madres embarazadas, madres con bebés en sus brazos, adultos mayores, personas con discapacidad y hasta personas enfermas; lamentablemente, recibieron una negativa respuesta por parte de estas dos personas -que no sabemos en realidad, quienes son-, QUE NO HAY ENTREGA DE TICKERAS NAVIDEÑAS Y NO PUEDEN HACER NADA, PORQUE ESCAPAN DE SUS MANOS.Por último, colocaron un papelógrafo sobre el tronco de un árbol cerca de la U.E.A "Gran Colombia", con una información que decía: "Personas que no votan en la Parroquia Santa Rosalía, deben dirigirse a cada una de sus Parroquias. Atte, PSUV. Gracias".Nos preguntamos ¿Por qué se juegan con un beneficio social, otorgado por el gobierno nacional? ¿A dónde pararon esas tickeras que correspondían a las comunidades residentes de la Parroquia Santa Rosalía y son electores votantes de la U.E.A "Gran Colombia"?Tras estas terribles situaciones que les ha tocado vivir estos residentes de la Parroquia Santa Rosalía, ¿qué se puede esperar de otras parroquias y municipios del país, que las tickeras navideñas no han llegado a manos de cada venezolana y venezolano?Es un profundo llamado que hacemos al gobierno nacional, que estas tickeras navideñas, deben realizarse una minuciosa contraloría social y saber qué mafias o grupo de personas inescrupulosas, juegen con la necesidad de nuestro pueblo, al negar su entrega a través del carnet de la patria. Lo que pasó en la U.E.A. "Gran Colombia" (con la comunidad de la Parroquia Santa Rosalía), es mera muestra que el Psuv, las UBCH, Una mujer , Frente Francisco de Miranda, Milicia Bolivariana y Organizaciones Sociales; están fallando con el trabajo en las comunidades.Estas tickeras debieron llevar impresa un número de código, como la identificación de cada venezolana y venezolano, beneficiarios del carnet de la patria. De esta manera, se evitaría muchas irregularidades.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi