/ financieras más profunda de su historia. Y esto no se ha detenido ni sabemos cuántas cuadras más alcanzará todavía.Como era nuestro pasado en la cuarta república; que Venezuela , acompañada de Arabia Saudita, Irán, Kuwait y los Emiratos Árabes, violaba reiteradamente —desde 1988— las cuotas de producción de petróleo que se aprobaban en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Con esta conducta el país daba mal ejemplo y en el sector petrolero era visto como poco serio, pues no honraba para nada los compromisos acordados en la OPEP. De esta manera concluyó el año 1998: con un precio promedio anual de $10,37/B y un déficit presupuestario que superó los $9 millardos."El viraje, desde 1999, en nuestra política petrolera colocó al país, y también a la Opep, en una posición privilegiada en la comunidad internacional, y sobre todo en el mercado mundial del petróleo; recurso que sigue siendo —hoy por hoy— la savia vital del mundo desarrollado.Y esto es lo que tiene molesto principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Además, Venezuela puso orden a la exportación petrolera, el presidente Chávez les abrió los ojos a los venezolanos, socializó la principal estatal petrolera que sólo estaba en manos de unos pocos, —recuerdan las nóminas mayor y menor, el decano de los desfalcos y nadie dijo nada— cuyos principales ingresos nunca llegaron a los más necesitados. Nuestra condición de suministrador seguro y confiable del hidrocarburo líquido al mundo entero estaba supeditado a los intereses de la burguesía internacionalChávez, durante sus años en el gobierno no descansó en denunciar las agresiones, sanciones e invasiones de países desarrollados sobre países con reservas de petróleo, muy particularmente el caso venezolano, cuyas reservas según los expertos están calculadas por los menos para varios siglos más.Gracias al Presidente Chávez Venezuela dio un giro de 180 grados y se ubica entre los países que más inversión social ha realizado con el recurso petrolero, la diferencia se ve a simple vista comparándonos con la década de los noventa a esta década del dos mil, lo cual se traduce en las excelentes políticas sociales y petroleras de un gobierno socialista que salió invicto de un paro criminal petrolero del 2002 y mantiene en la actualidad pese a la caída de los precios del petróleo la Plena Soberanía Petrolera. Venezuela , esto es lo que debemos rescatar y apoyar,El mundo entero sabe, que, en los próximos años, las acciones geopolíticas estarán dirigidas a ejercer dominio y control de los yacimientos petroleros venezolanos, más el manejo del suministro y el dominio del mercado interno.Al igual que en el pasado estos siguen siendo momentos de coyuntura política, sabemos que, bajo la cortina de violación de derechos humanos, y ruptura del orden constitucional las grandes corporaciones trasnacionales a través de la a Organización de los Estados Americanos buscan derribar a nuestro gobierno con el fin de mantener ancladas sus ramificaciones en nuestro país productor del codiciado oro negro. Desesperadamente necesitan controlar nuestras reservas de petróleo para poder mantener activo el declinante modelo neoliberal. Así actua este burdel de la economía mundial.El Plan de la Patria como legado y testamento político del comandante Hugo Chávez sentó las bases políticas, estratégicas para conservar y resguardar nuestra principal energía de subsistencia, en ese gran Tercer Objetivo Histórico, su objetivo general y específicos deja claro que Venezuela ya no será colonia de ninguna potencia extranjera, que nuestros recursos energéticos son propiedad exclusiva de los venezolanos. Ese gran visionario y estadista que fue Chávez dejó la mesa servida y catapultó a Venezuela como la potencia energética mundial.Ahora, a nosotros no nos cuesta nada que no sea construir el legado señalado, empecemos por PDVSA, y ojalá, no se haga realidad aquella mortal frase del maestro Juan Pablo Pérez Alfonso; Venezuela , pobre país rico…Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi