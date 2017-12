/ No pasó mucho tiempo para que Ánderson Caicedo entendiera que no servía para el fútbol. "Yo era muy malo", señala. Hoy es una de las más importantes figuras del balonmano en Colombia.Este antioqueño, de 1.85 metros de estatura, intentó sobresalir en el balompié como defensa central, pero se dio cuenta que el balón que se domina con los pies no era su fuerte y que, por el contrario, el que se maneja con las manos, sí era su especialidad.A los 12 años de edad empezó a escribir su historia en este deporte. Lo hizo en las Escuelas Populares del Inder en el barrio Blanquizal (Robledo).Tres años después de incursionar en equipos de la Liga, como Esparraguera, hizo parte de las selecciones Antioquia y Colombia. También estuvo por España (equipo Huesca) intentando consolidarse como profesional, pero la falta de cupos le impidió jugar. Hoy está cerca de volver a Europa. Jugar en el equipo Ismail de segunda división del balonmano de Portugal, en el cual también está el paisa Santiago Mosquera, es la nueva opción que tiene Ánderson."Todos los contactos los hizo mi manager Santiago Díaz - entrenador de la Selección Colombia-. Él se ha encargado de hacer los trámites para que podamos ir a jugar al exterior", manifiesta este fornido deportista que juega con el equipo de la UPB y entrena a los menores de la Universidad de San Buenaventura, institución en la que adelanta sus prácticas en Ejecución de Programas Deportivos.Quienes lo conocen expresan que es un jugador completo para esta disciplina. Así lo manifiesta Santiago Díaz , su entrenador. Jugador versátil, potente, tiene fuerza, lanzamiento desde afuera y poder en el enfrentamiento uno contra uno.Su hoja de vida es amplia, y fuera de ser el actual campeón con Antioquia en Juegos Nacionales, tiene dos subtítulos bolivarianos con Colombia (en Perú-2013 y Santa Marta-2017), título centroamericano y campeón del Challenger de Estados Unidos, donde se alcanzó la casilla para el Mundial de Bélgica que le reportó al país el tercer sitial.Caicedo tendrá hospedaje, alimentación y un sueldo mensual. "Estamos pendientes de conseguir los pasajes para el viaje y lo del sueldo quedamos en arreglarlo cuando esté en Lisboa. Lo importante es que es el primer paso para llegar a la primera división del balonmano mundial" .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi