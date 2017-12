/ A las 11:47 de la noche del jueves, dos máquinas de bomberos atendieron el incendio de un vehículo en la calle 60 con carrera 80A, en el barrio El Pesebre de Medellín.Según dijeron testigos, el carro rodó desde la carrera 85 con calle 63 hasta la carrera 80, en la salida de Robledo a la vía que conduce al Occidente antioqueño. Ahí fue donde los bomberos atendieron la conflagración.En Robledo en este momento. Un vehículo se incendió, aún no se saben las causas. Rodó varios metros por la vía a occidente. @elcolombiano pic.twitter.com/HuCT2gZZx1— Julio C. Londoño Á. (@martinsubmarine) 29 de diciembre de 2017 Las personas que presenciaron el incendio dijeron que no hubo heridos y que, al parecer, el vehículo sería un taxi que había sido robado horas atrás. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.Lo que quedó del carro fue retirado de la carretera, que espera alto flujo vehicular durante este puente de fin de año. Aún se desconocen las causas del accidente.FOTO JULIO LONDOÑOCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi