/ Qué costeño no se emociona al escuchar los sonidos de una tambora, una flauta de millo o una gaita y cuál podría resistirse a mover las caderas al escuchar estos ritmos, incluso si se encuentra sobre una caminadora.Este fue el caso de Orlando Vega, un instructor de Zumba que se hizo popular tras publicar un video en el que se ve bailando a ritmo de mapale, cumbia y puya mientras se ejercita en una maquina caminadora.La idea de este instructor, radicado en México hace unos meses, de grabar los videos sobre la máquina de ejercicios nació ante la nostalgia que da vivir lejos de la tierra."Yo vivo hace septiembre en Monterrey, se me presentó una oportunidad de crecer profesionalmente y la acepté enseguida", relata Orlando, quien agrega que en sus clases siempre incluye ritmos de la Costa y que son muy aceptados en ese país.Lea además: Barranquillero enloquece las redes sociales tras bailar a ritmo de Carnaval en caminadora"En mis clases siempre incluyo la música de mis raíces. Música de Carnaval, del Checo Acosta, de la Nómina del Pin, de Bananas, de Sensación Orquesta, champeta y vallenato. Acá a los mexicanos les encanta mucho Carlos Vives y Shakira también", asegura Vega, quien desde el país Manito añora a su barrio El Carmen.De ahí, y con el fin de darle un toque original a su trabajo, y en complicidad con sus amigos, decide grabar el corto video en el que por intervalos de tiempo alterna entre gaitas y tamboras mientras cambia de paso a medida que avanza la música."La aceptación del video ha sido muy buena, diría que excelente", calcula el instructor de Zumba que dice que usar este tipo de música es una forma de estar más cerca de Barranquilla."Pensar que estoy por fuera de mi ciudad y se acercan los Carnavales da nostalgia no poder vivirlo, pero hay que seguir con los sueños y por eso también se me ocurrió hacer un video con música de mi Carnaval", asegura.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi