/ Un asunto importante para la venta de los activos de Electricaribe tiene que ver con la nueva regulación en materia de distribución de energía, que determinará la tarifa del servicio y el valor de los activos de la compañía.No obstante, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, lleva cuatro años debatiendo la resolución, y aunque el ente le dijo a EL HERALDO que en el primer trimestre de 2018 saldría a la luz el documento, varios sectores de la Costa Atlántica piden celeridad en el proceso, sobre todo, para que se aclare en qué está la escogencia de un operador para el servicio de energía eléctrica en el Caribe.Fuentes del proceso indicaron a este diario que el siguiente paso de la intervención a Electricaribe consiste en vender los activos de la compañía comercializadora de energía y, para ello, hay que saber en cuánto se van a vender.Precisamente ese valor lo dará la regulación en manos de la Creg, ya que el precio de los activos cambia dependiendo de ella: si se va a vender una red de distribución de energía eléctrica, el valor de esos activos está determinado fundamentalmente por la capacidad de esos activos de generar recursos, y esos flujos de caja en el caso de Electricaribe van establecidos por la tarifa.Desde la Creg le dijeron a este medio que la regulación sobre distribución de energía se viene discutiendo por cerca de cuatro años y la última versión a consulta corresponde a la Resolución No. 19 del 4 de marzo de 2017: "según la agenda proyectada, se espera que la resolución definitiva salga en el primer trimestre de 2018".EN VILO LA VENTAEntre tanto está en vilo la venta de Electricaribe, lo que, en palabras del ex ministro del Minas, Amylkar Acosta, "una vez más pone de manifiesto la paquidermia que caracteriza a la Creg para la toma de sus decisiones, y su tardanza en expedir la nueva regulación se constituye en un freno de mano que impide el avance del proceso para la selección del nuevo operador de red de la región Caribe".De otro lado, el representante del Partido Liberal por el Atlántico, Mauricio Gómez, señala de manera más optimista, que "la Creg se ha demorado en emitir la nueva resolución pero están contemplando en enero sacarla, y se han demorado porque la regulación no solamente es para la Costa sino para todo el país".Sostuvo que están hablando permanentemente con el ministro de Minas para que saquen la resolución antes del 15 de enero. "En la Creg están poniendo todo su empeño para que eso salga bien y a partir de la resolución poder tener cuantificada a Electricaribe, lo que tiene que ver mucho con el nuevo operador que viene en camino".DISMINUCIÓN DE INGRESOSSin embargo, no solo la demora de la Comisión de Regulación para expedir la nueva resolución pondría en problemas la venta de la empresa de energía sino también el contenido de dicha regulación, pues de acuerdo con un informe de finales de noviembre pasado del ‘El Tiempo’, la resolución de la Creg del 4 de marzo pasado, que está en consulta y que cambia la metodología para la remuneración de activos de distribución de energía de todo el mercado, disminuiría una gran parte de los ingresos a Electricaribe porque la remuneración va en función de las inversiones realizadas a la red, y varios de los activos serían depreciados.Según la Contraloría, con la propuesta de la Comisión, los ingresos de Electricaribe bajarían un 25%, y con los ajustes planteados la reducción sería del 12%, porcentaje que de todas maneras aún no cuadra para dejar caja libre para inversiones y bajar el alto nivel de pérdidas de la compañía.De todas maneras, de acuerdo con fuentes del proceso de intervención a Electricaribe, el presidente Juan Manuel Santos será quien hará en enero los anuncios sobre qué va a hacer el Gobierno para sacar adelante el servicio de energía eléctrica en la Costa, de acuerdo con la solución planteada desde noviembre pasado por la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, contratada por la Superintendencia de Servicios Públicos para salir de la crisis. Dicha solución, según las fuentes, contemplada en el informe de la FDN, corrobora fundamentalmente que la compañía está quebrada porque GNF no le hizo las inversiones, que hay que salir a vender, hacer inversión, y da números y cifras precisas a lo que ya se sabía sobre la compañía.Lo que ha dicho por ahora el ministro de Minas, Germán Arce, en diálogo con el diario la ‘La República’, es que "la Creg está en la reglamentación final para los cargos de distribución que son los operadores de red a nivel local, lo cual tiene como propósito mejorar la calidad. (…) El Caribe es el caso más dramático, pero el país trae un rezago en calidad en comparación con la Alianza del Pacífico, tenemos los peores indicadores.El Caribe tiene más o menos tres veces peores indicadores que el país y el país tiene dos veces peor que la región. Hay que garantizar un esquema tarifario que remunere las inversiones que la red requiere para mejorar los indicadores de calidad (duración y frecuencia de las interrupciones)".Y en un foro de energía dijo a finales de noviembre el titular de la cartera de Energía que los problemas del sistema de energía eléctrica no se resuelven bajando las tarifas eléctricas por decreto, porque "luego se le descuadra el sistema y 10 años después está tratando de reconstruir lo que nos ha costado más de dos décadas construir". Y agregó que aunque la energía es uno de los factores más importantes de competitividad, "los objetivos de la política son los de confiabilidad, calidad de la matriz y costo eficiencia".Por su parte, la presidenta de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales, Asoenergía, María Luisa Chiappe, quien pidió que el Ministerio de Comercio integre las discusiones de la nueva resolución en la Creg y que además se establezca un diálogo con los consumidores sobre los costos de la energía, criticó que la regulación de energía "en vez de favorecer la competitividad, se ha alejado del objetivo de eficiencia previsto por la Ley 143 de 1994, según el cual la energía debe proveerse al menor costo posible"."No permitiremos un Super de bolsillo"El representante Mauricio Gómez reiteró que la repentina renuncia del Superintendente de Servicios, José Miguel Mendoza, aunque el propio funcionario saliente lo ha negado, se debe a que "el Gobierno nunca ha dejado de negociar por debajo de la mesa con Unión Fenosa -antigua matriz de Electricaribe-, cosa que ha incomodado al super, y esa incomodidad desagrada al ministro y al Gobierno, y por eso sale. Tiene que ver con la rigurosidad de la intervención y liquidación de esta compañía y cómo se han venido destapando los escándalos y las ollas podridas de esta empresa que ha venido desangrando a la Costa en los últimos años".Y sobre el eventual reemplazo de Mendoza, advirtió el congresista barranquillero: "no quiero pensar que el Gobierno está pensando en sacar a un super técnico, serio, apolítico, que ha venido haciendo las cosas bien, para poner un super de bolsillo de Fenosa, como lo era Patricia Duque, a quien sucedió Mendoza".