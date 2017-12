/ Por Iveth Alexandra Cuervo N. Universidad Pedagógica de Colombia Facultad de Psicología, 10° semestre [email protected] "Te llevaré hasta el extremo… Abrázame, este es el juego de seducción". Los seguidores de Soda Estéreo reconocerán el fragmento anterior; usado aquí tal vez de manera errática, con el fin de mostrar una relación de significado entre palabras, un juego de palabras; resulta curioso e interesante que la seducción no sea netamente erótica y limitada a una dupla, para otro fin, la seducción de las masas es bastante más usada por estas épocas en nuestro país.Con los resultados de las encuestas para las elecciones 2018 y los comentarios que pululan, la comunidad, los de ruana, los que al final entregan el poder a algún seductor dominante, están en el limbo de la decisión: como en cada proceso electoral, unos de este lado, porque ofrece más prebendas, otros de aquel, porque es cuestión de lealtad y otros en el medio porque "es mejor no arriesgarse a decir nada todavía".Ante las estrategias seductoras, nos proyectamos en un par de meses como la canción "en el extremo" en el límite de la desidia al ver tanto "chanchullo" aplicado para ganar influencia; cabe aplicar otra frase de soda, sin el morbo que podría tener, "sé que te excita pensar hasta dónde llegaré". Aplica tanto para los electores "a ver quién da más" como para los elegidos "A ver cuántos adeptos sacamos"; y para la opinión pública "a ver quién cae primero".Del arte de la seducción, que Greene escribe, tenemos candidatos tipo encantador; es decir "manipuladores consumados, encubren sus intenciones, centrándose en su objetivo", el espíritu, la pena y el ánimo del objeto hacen que su poder aumente, se muestran indulgentes, no pueden decir no; su mundo es "humo", buscan provecho individual.Tenemos uno que otro de tipo "idólatra", que está más bien del otro lado de las cuerdas de la manipulación, veremos que este seductor necesita algo que adorar, habitualmente está bajo el árbol que mejor le cobije, desconfiado, necesita aprobación y muere por el reconocimiento, algo así como "una diva".* Taller de Opinión es un proyecto de El Colombiano, EAFIT, U. de A. y UPB que busca abrir un espacio para la opinión joven. Las ideas expresadas por los columnistas del Taller de Opinión son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de El Colombiano, ni las universidades e instituciones vinculadas con el proyecto.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi