Caracas.- Después de volver a las Grandes Ligas con Filis de Filadelfia, y luego de recuperarse de una grave lesión en el hombro derecho, el lanzador Henderson Álvarez no vivió buenos momentos esta temporada con Tiburones de La Guaira. En sus siete primeros juegos, todos como abridor, permitió 26 carreras limpias en 27.1 innings.Si bien la salida del primer juego de la doble tanda de este jueves, no iba a hacer descender mucho la abultada efectividad, al menos le daba la oportunidad al diestro de despedirse de buena manera. Álvarez lo logró. Se apuntó su segunda victoria de la campaña (2-4), tras trabajar 6.2 episodios y guiar la victoria de los escualos, 5 a 3, sobre Bravos de Margarita, en el Estadio Universitario.En la faena, el diestro ponchó a siete rivales, la mayor cantidad para un juego en su carrera en la LVBP. No obstante, permitió 10 imparables y tres anotaciones limpias. Su apertura fue apoyada en el primer inning, con dos carreras empujadas por un doble de Luis Sardiñas y otra producto de un sencillo de Rony Cabrera.Los insulares amenazaron con igualar la pizarra gracias a la inspiración de Henry Blanco Jr., quien fletó una rayita en el segundo y otra en el cuarto; ambas con hits. Pero La Guaira dio un golpe de autoridad en el cuarto y el quinto pasaje, con un toque de sacrificio de Yonny Hernández y un elevado de sacrificio de Teodoro Martínez, respectivamente.El último intento de Margarita ocurrió en el séptimo acto, con un doble productor de Tyler Marincov. Después del tablazo, el cerrador Dustin Antolin sacó el out decisivo y se apuntó su sexto rescate de la campaña. La derrota fue para Willy Paredes, a quien se le anotaron las cinco rayitas saladas.