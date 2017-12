Los hinchas verdes y la prensa están pendientes de las declaraciones del portero argentino Franco Armani después de que el presidente de Nacional, Andrés Botero , manifestara que el guardavallas le dijo que quería "nuevos aires" y que había cumplido su ciclo en el club.Esta declaración generó alarma entre la afición que inundó de mensajes el Twitter para que Franco se quedara, incluso la etiqueta #ArmaniNoSeVa, se convirtió en tendencia nacional. Hasta referentes, como Jhon Jairo Tréllez , publicaron peticiones a los directivos verdes."Señores @nacionaloficial, Franco Armani es referente e ídolo histórico de la institución. Queremos la tercera Copa Libertadores. No lo dejen ir, lo necesitamos para ganarla", escribió el exdelantero.Por eso ayer se esperaba que el portero saliera a aclarar la situación. Sin embargo, prefirió esperar la reunión que tendrá con el presidente Botero, quien está encargado, por la junta directiva, de convencerlo para que continúe en el equipo, y más ahora cuando el nuevo cuerpo técnico, encabezado por Jorge Almirón , lo tiene en sus planes.Contrario al silencio de Armani, su representante Martín Aráoz, dio múltiples declaraciones a los medios argentinos en las que aseguró que el portero se decidió por el River Plate."Es el máximo referente de Nacional y, obviamente, nunca lo van a querer dejar ir. Franco explicó sus motivos, que es una decisión deportiva, que no puede dejar pasar de nuevo la oportunidad y que en junio le dieron la palabra que si en diciembre había algo importante, se ponían de acuerdo", manifestó el empresario en diálogo con el programa radial Cómo Te Va."Franco ya habló con el presidente de Nacional, le comentó su idea y le pidió que por favor se ponga de acuerdo con River. Hay otras ofertas, pero a Franco le interesó lo de River, sobre todo lo deportivo. Hay voluntad de Franco y una palabra dada por el club", agregó Aráoz.En cuanto a la cláusula de rescisión, el representante dijo que la idea es llegar a un acuerdo, porque pagarla significaría salir mal del club y el jugador no quiere eso. "Salir por la cláusula es salir peleado, con Franco no lo vamos a hacer nunca. Nuestra idea es terminar en buenos términos para volver el día de mañana".Hace un par de meses, Armani había ratificado, en ruedas de prensa, que si por él fuera se quedaría por siempre en Atlético Nacional, por lo que generan mayor inquietud las razones de su salida.Además, también indicó que cada que terminaba un torneo se decía que Armani se iba y no era así. La expectativa seguirá hasta que el portero decida pronunciarse al respecto y que la decisión final favorezca a las partes .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi