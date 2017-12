/ 29 diciembre, 2017" El hambre es muy mala consejera " Frase proverbialEl hambre es subversiva, desestabilizadora y guarimbera. La guarimba del hambre no requiere de líderes que la convoquen. El hambre es la gran convocante. El hambre no espera y menos acepta excusas fantasiosas. Prueba de ello es que, en Caracas y varias regiones del país, a pesar de las festividades de navidad y año nuevo, están en permanente guarimbas y en el resto de la geografía nacional se respira una calma muy tensa. El pueblo está que explota. Las guarimbas están brotando.El Presidente, dice que no aceptará más guarimbas y amenaza con reprimir y encarcelar a quien o quienes las convoquen. El hambre, que es la gran convocante, no puede ser metida tras las rejas. Es el pueblo, presa del hambre que saldrá a guarimbear por alimentos y medicinas. No habrá balas, peinillas, ballenas y balas que lo detengan. No hay explicación que calme el hambre del pueblo. Lo único que calma el hambre es la comida y la poca comida que se puede conseguir está a precios prohibitivos. Esa es la tragedia que impulsa e impulsará las guarimbas. El que tiene ojos ve.La mentira tiene patas cortas. A una porción del pueblo lo convencieron de que, con el Carnet del la Patria, tenían resuelto todos sus problemas. Alimentos, medicinas, vestido, pensión, pernil, juguetes y cajas del CLAP que llegarían con todos los requerimientos de la cesta alimentaria. Incluso llegaron al extremo de ofrecer que entregarían juguetes a todos los niños del país. El Presidente convertido en un San Nicolás redimido y redentor. Venezuela viviría las festividades de navidad y año nuevo llena de amor, paz y felicidad. Todo resultó una gran mentira.Nadie puede ofrecer, dar o vender lo que no tiene. El aparato productivo del país fue destruido por la revolución chavista. No hay producción nacional. Los dólares que asignan a Bs. 10 para importar alimentos y medicinas, sólo alimentan la corrupción y todos los alimentos que importan los chinos y árabes, son vendidos a dólar libre. Y van aumentando al ritmo que lleva Dólar Today. A eso hay que sumar que, no hay efectivo y para comprar con tarjeta de débito, cobran un sobreprecio del 100%. Esa realidad, que está a la vista de todos, es la que tiene al pueblo en medio de una hambruna y dispuesto a salir a guarimbear sin importar los peligros que sorteará con la represión que anuncia el Presidente. Morir de un balazo o de hambre. No hay más opción.La guarimba del hambre está convocada y continuará siendo convocada por el hambre. El hambre del pueblo no esperará la convocatoria de líderes de derecha, centro o izquierda. El hambre no tiene ideología y es mala consejera. El hambre tiene cara de perro bravo. Y, si la cúpula chavista, que llena la barriga y anda contenta, no entiende está realidad, el tsunami social arrasará con todos. No os equivoquéis. La guarimba del hambre tendrá efectos devastadores. Anótenlo.Twitter: Cheotigre [email protected] [email protected] http://www.noticierodigital.com/author/josecheosalazar/ http// www.aldabonazos.blogspot.com/Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi