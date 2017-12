/ A pocas horas de terminar el año 2017, los colombianos queremos escuchar a nuestro Presidente, Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, respondiendo algunas de las muchas inquietudes que se plantean sobre el presente y futuro de nuestra vida institucional.Entre los múltiples interrogantes, vale la pena recordar los siguientes: ¿En qué va el tema de la reforma a la justicia? ¿Qué dicen nuestras Altas Cortes? ¿Qué rumbo ha tomado el sonado caso del llamado cartel de la toga?; si las decisiones en los Altos Tribunales son colegiadas, no es posible que sólo se esté juzgando dos o tres altos funcionarios. ¿Qué evolución han tenido los casos de corrupción en la contratación, es inaudito que se inicie un proceso penal contra el director de la ANI, quien simplemente siguió las orientaciones contenidas en los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social, sin que hasta el momento ninguno de los miembros del CONPES haya sido llamado a rendir cuentas. ¿Cómo explicar que para efectos de calificar un paro, una empresa sea identificada como servicio público esencial, mientras que para su régimen tarifario se le mantenga como empresa comercial? ¿Cuál es la evolución de los acuerdos de paz suscritos con las FARC? ¿Hacia dónde van las negociaciones con el ELN y por qué motivos renunció el equipo negociador? ¿En qué queda el tema de las circunscripciones de paz, después de que el gobierno las dio por aprobadas, el Senado dijo que no, el Consejo de Estado mediante providencia no obligatoria conceptuó apoyando al Gobierno y finalmente un juez de la república a través de una medida cautelar, adoptando la posición de legislador, obligó al presidente del Senado a dar por aprobada la norma? Al ciudadano se le debe explicar por qué en nuestro derecho parlamentario, la mayoría de 3 es 2, mientras que la mitad más uno de 3 es 3. También debe saber en qué quedaron los supuestos casos de corrupción en el SENA, en el sector salud y en otras actividades. ¿Qué políticas existen con respecto a los inmigrantes?Para el país también es importante enterarse de los reales efectos de los fallos por medio de los cuales el Consejo de Estado anuló la elección del anterior Procurador, así como algunas de sus decisiones. Es importante informar sobre las correspondientes acciones de repetición, para efectos de establecer responsabilidades económicas.Son preguntas propias del ambiente jurídico político; habría otras relacionadas con las finanzas públicas, las relaciones internacionales, la minería, el medio ambiente, la infraestructura y otros temas.Es posible que el Presidente considere que el 31 de diciembre no es un día apto para presentar un mensaje de alto contenido y por tanto se limite a desearnos unas felices fiestas de fin de año. En este caso, nuestra petición es que los temas propios de las ultimas preguntas del 2017 se conviertan en las primeras del 2018, de manera que en enero el Presidente deba pronunciarse sobre ellas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi