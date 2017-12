/ Marighzell Lucena – Vargas.-@mlucena15Al menos cinco protestas por comida y el engaño del combo hallaquero y el pernil, tres de ellas simultáneamente, se escenificaron en el estado Vargas. En todos los casos los afectados de las parroquias Maiquetía, Urimare y Catia La Mar, hacían alusión al pernil no como una opción culinaria para la época decembrina ni mucho menos por querer elaborar algunas de los tradicionales platos navideños, sino por representar la única alternativa en proteínas como provisión para los días venideros.La primera protesta tuvo lugar en el sector de Sorocaima, en Maiquetía ante la demora de más de un mes en la venta de la comida. Cansados de esperar, ante la escasez y los altos precios, sumado a la falta información oficial, los afectados decidieron cerrar la primera calle adyacente a la principal avenida Carlos Soublette.Por espacio de más de una hora los vecinos mantuvieron interrumpido el paso hacia la comunidad. Exigían la presencia de las autoridades y la venta inmediata de la comida. Ana Rodríguez, afectada, explicó que la situación ya es insostenible para las familias y que hay un ausentismo de las autoridades ante las solicitudes que se hacen."Después que nos pidieron el voto nos mienten y nos engañan. Se equivocan si creen que vamos hacernos de la vista gorda cuando no tenemos que comer en nuestros hogares y no es por culpa de Portugal como dijo Maduro ", señaló. Bajo la promesa de que procederían con la venta de una bolsa a la brevedad, la manifestación fue dispersada. "No es posible que tengamos que estar a merced de una bolsa o caja de comida, porque un kilo de carne ya pasa los 350 mil bolívares. De qué sirvió todo el show de la regulación si lo que tenemos es más escasez y hambre", dijo uno de los manifestantes.La segunda manifestación, tuvo lugar en la comunidad de Mare Abajo, donde los vecinos del urbanismo de la GMVV, tomaron la avenida Bicentenario. Reclamaban la caja así como el cumplimiento de la promesa electoral relacionado a la venta del pernil. "Nos pidieron votos y se los dimos, y ahora pretenden engañarnos como niños", dijo Claudia Torres, una de las afectadas.Al mismo tiempo la tercera protesta se dio en la avenida La Armada, en Barrio Aeropuerto, donde los vecinos al igual que las manifestaciones anteriores, reclamaban comida y la venta del pernil. En Playa Grande, los habitantes del Urbanismo Hugo Chávez, ubicado en Playa Grande, también salieron a reclamar lo suyo. Esta protesta fue dispersada con gases lacrimógenos por encontrarse en las adyacencias de la residencia del Gobernador de Vargas, Jorge Luis García Carneiro. No es la primera vez que una manifestación por comida llega hasta la residencia del mandatario regional.Al caer la noche la quinta protesta tenía lugar en el sector El Rincón, parroquia Maiquetía, donde los vecinos impedían el paso vehicular.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi