La posibilidad de un acuerdo sobre el alza del salario mínimo para 2018 sigue abierta, aseguró la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo , quien insistió en que la apuesta es lograr un consenso entre el sector privado y los trabajadores.Y es que ayer, tras la reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL), los empresarios y las centrales obreras tampoco se pusieron de acuerdo sobre el porcentaje en que debe incrementarse el salario mínimo, que actualmente es de 737.717 pesos.Las posiciones El sector privado mantuvo su ofrecimiento del 5,1 %, es decir 37.623 pesos con lo que el mínimo mensual pasaría a 775.340 pesos. No obstante, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero , admitió que esa propuesta es flexible y que la oferta de los empresarios está en un rango entre el 5,1 % y el 6 %, es decir subir 44.263 pesos para una remuneración de 781.980 pesos.Por su parte, los sindicatos que llegaron a ese encuentro con peticiones divididas, 7 % por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) y un 9 % por parte de Central Unitaria de Trabajadores (CUT), tampoco unificaron sus aspiraciones.Julio Roberto Gómez , presidente de la CGT, destacó que la puerta para un eventual acuerdo siga abierta. "De nuestra parte, así como de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación Democrática de Pensionados tenemos una aspiración del 7 %", lo que representa un aumento de 51.640 pesos para un salario mínimo de 789.357 pesos.Desde la presidencia de la CTC, Luis Miguel Morantes , confirmó la adhesión de esta central a la solicitud de le CGT y se declaró atento a las consultas anunciadas por el Ministerio de Trabajo en procura de una concertación.Por su parte Fabio Arias , secretario de la CUT, reconoció que esta organización, que inicialmente planteó una pretensión del 12 %, rebajó su solicitud a 9 %. "En el escenario de una eventual oferta del 6 % de los empresarios, nosotros estaríamos dispuestos a ceder hasta el 8 %, pero esa oferta no ha llegado".¿Qué dice el Gobierno? En lo único en que están de acuerdo empresarios y trabajadores es que tras 25 días de conversaciones, no se conoce cuál es la posición del Gobierno que es quien finalmente, con o sin acuerdo, debe expedir y promulgar el decreto fijando el mínimo (ver ¿Cómo sucedió?).Consultado sobre este asunto por EL COLOMBIANO, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas , manifestó que "el Gobierno no tiene una fórmula mágica. Nuestro interés es lograr una concertación".En el contexto del desacuerdo, le corresponderá al Gobierno, unilateralmente, definir el alza, mediante decreto que debe conocerse, por tardar, mañana sábado 30 de diciembre.Desde el pasado cinco de diciembre, la ministra Restrepo ha liderado los encuentros que sirvieron para revisar las cifras macroeconómicas y del mercado laboral, así como los datos de productividad y su aporte al crecimiento de la economía, que resultan determinantes y claves para definir el ajuste del salario mínimo que reciben 1,72 millones de colombianos.El distanciamiento entre las partes se mantuvo a lo largo de las conversaciones, pues inicialmente las centrales obreras plantearon incrementos entre el 10 % y 12 %, mientras los empresarios arrancaron ofreciendo entre el 4,5 % y 4,7 %. Pese a la flexibilidad que tuvieron las diferentes propuestas, estas no coincidieron.Pero, esa lejanía en las posiciones no es novedosa y lo ocurrido podría engrosar la estadística del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario: de 20 ocasiones en que se ha reunido la CPCPLS se han logrado cinco acuerdos y en las otras 15 las fijaciones del mínimo han sido unilaterales por el Gobierno.