/ size:12pt" /> Hoy nos quieren llevar a ello en medio de una dirección política en lo sustancial sin brújula, con altos signos de corrupción (PDVSA) en lo más alto del estado. Esto incide en lo más preciado de la revolución LA DEMOCRACIA REVOLUCIONARIA, sustituida por la simpleza del voto como tal, sin contenido y reducido el ciudadano a una cifra "ganadora", sólo que no cuentan con la historia de este pueblo y lo que representan los llanos como territorio fundamental de la independencia y bastión de libertad. Si, aquí se gesta la derrota del imperialismo nuevamente, en PORTUGUESA tierra de INDEPENDENCIA. Aquí derrotaremos el latifundio, la burguesía parásita y el reformismo. Aquí nacerá LA COMUNA creación de las masas! "No hay magia posible: o tenemos el apoyo popular y lo incrementamos con participación y atención a la gente y amor por la gente, no sólo de boca sino demostrándolo, o no lo tenemos y nuestro destino será la muerte política". Hugo Chávez. Taller de Alto Nivel: El Nuevo Mapa Estratégico. Caracas, 2005. "¡Cuidado con la anarquía! Cuando llegamos al caos y a la anarquía, se pone en peligro la existencia no solo de la República, no solo del Estado, sino de la nación misma como un todo". Hugo Chávez, Ante la Asamblea Nacional Constituyente, 5/8/1999.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi