J uan Manuel González lleva dos años ganándolo todo en Colombia. Es como si fuera el "dueño" del autódromo en Tocancipá, porque toda carrera en la que compite la gana.Es el amo del campeonato Caterham, considerado el más importante en el país y del que ha salido ganador en sus dos ediciones.Este año tuvo una temporada perfecta en Monomarca Caterham Challenge, al ganar las ocho válidas y hacer el mismo número de poles. También fue el campeón del CNA (Campeonato Nacional de Automovilismo), categoría P1 (Prototipos con motor de hasta 1.340 c.c.), ganando las cuatro válidas y con pole, enfrentando piloto s de GP2 como Ómar Julián Leal ; y también primero de la carrera de duración del TC 2000 (primera vez en esta categoría)."Vivo un gran momento, pero infortunadamente no puedo pasar de ganar acá. Por costos es imposible pensar en correr afuera. Toca seguir mostrándome en Tocancipá y así me duela, tengo que hacerlo como hobby, pese a que aún tengo la motivación alta. Ganar siempre tiene sus bemoles, porque uno, como piloto , quiere encontrar rivales que den la pelea en la pista. Yo no los tengo".González considera que la Monomarca es el campeonato más competitivo que hay en Colombia pero, por importancia de los carros es el CNA. "Los vehículos son mucho más divertidos, con un rendimiento mayor, exigen más al piloto en condiciones de manejo y son más rápidos".Le da tristeza, eso sí, entender que su carrera termina en Tocancipá. "Se siente rabia e impotencia, porque considero que tengo condiciones para correr en el exterior. En mi país llevo varios años siendo el número uno, pero no hay un capital de un millón de dólares para sentarme en un carro en Europa o EE. UU.".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi