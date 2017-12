/ práctico de la realidad y las circunstancias que describiré aquí abajo desde mi punto de vista personal. También, quiero mencionar que aunque el comienzo de este artículo pareciera tal vez ser un mini curso de historia de la civilización, no lo es, más bien lo hago porque me parece muy importante definir los parámetros de la discusión para que las cosas que yo diga sean tomadas dentro del contexto que expongo --- y no arbitrariamente --- ya que el tema en sí es inmenso, demasiado variado y subjetivo para dejarlo suelto sin contexto o sin parámetros de medición y evaluación. Que disfruten. Aquí va … Me dio muchísima tristeza anoche, me envolvió completamente, pero se transformó rápidamente en una tremenda rabia en contra de Maduro . Quería caerle a patadas. Me explico. CONTEXTO Con el fin de tener un registro de la evidencia, para el futuro, hace como dos meses atrás empecé un "folder" en los "bookmarks" de mi computadora llamado "MADURO" donde guardo los url de las noticias relacionadas con la ineptitud, la indiferencia, y la irresponsabilidad de Maduro y de su gobierno, y las devastadoras consecuencias sobre nuestra sociedad, especialmente con respecto a las personas más débiles de nuestra sociedad. (Ver ADDENDUM para la lista.) Las noticias que más registro (ya van más de 110) son aquellas donde relatan el sufrimiento de los más necesitados, inocentes, y marginados del país porque a mí lo que más me interesa --- y por eso apoyé a Chávez --- es de crear una sociedad donde nos ocupemos siempre primero de los más débiles, y después nos ocupamos de los que no son tan débiles, después de los regulares, y al final, de los más fuertes si fuera necesario, pero solo si queda algo para compartir con ellos, sino, no, porque no lo necesitan. Para mí, cualquier sociedad que no se ocupe de su gente de esa manera --- primero los más débiles --- o que se niegue, o que se hace indiferente a este concepto de prioridades, es una sociedad injusta, equivalente a cualquier sociedad típicamente capitalista, donde los torcidos valores sociales se basan enteramente en la sobrevivencia del más fuerte … … o sea, el más fuerte físicamente, el más grande, el con las mejores armas, el más inteligente, el más hábil, el más engañador, el más estafador, el más malo, el más abusador, el más explotador, el mejor mentiroso, el mejor manipulador, el mejor ladrón, el mejor saqueador, etc. Cualquier gobierno que permite o promueve tal comportamiento social, para mí, es un gobierno malsano y malvado, liderado por personas malvadas y malsanas que también, por extensión, generan consecuencias malvadas y malsanas, normalmente a largo plazo y muy difíciles de corregir. Mucha gente cree --- erróneamente --- que la ley natural, o la ley de la naturaleza, es la ley del más fuerte, pero eso no es cierto, y básicamente solamente existe en las sociedades humanas desde que adoptaron los principios del capitalismo hace unos 5000 a 6000 años atrás con la creación del Dios (macho) único blanco de Abraham. (Nota: No es para decir nada en contra de Dios, sino que es la aplicación religiosa de la interpretación de Dios que creó ese malvado capitalismo.) Eso lo puedo comprobar, pero el tema el demasiado largo para hacerlo aquí. Bueno, durante cientos de miles de años --- antes del Dios blanco macho de Abraham --- cuando los seres humanos vivían en sociedades, o civilizaciones, esas sociedades, para poder sobrevivir exitosamente y gozar de su existencia, adoptaron principalmente los conceptos de asociaciones humanas, o sociedades comunalistas y matriarcales, donde todo, o casi todo se compartía en común y donde las autoridades principales eran las mujer es. - Antes de hace unos 6000 años, probablemente el 90%+ de la población mundial vivía en sistemas sociales comunalistas. - Durante el tiempo de Jesucristo, hace unos 2000 años atrás, probablemente un 80% de las poblaciones del área del Mediterráneo --- Egipto, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, España, Italia, Grecia, Turquía, Israel, Jordania, Siria, etc. vivían en sociedades capitalistas mientras que en el resto del mundo, probablemente el 90%+, seguían viviendo en comunalismo como siempre lo habían hecho. - A partir de las invasiones europeas al resto del mundo, años 1600-1700-1800, tal vez el 90%+ de las poblaciones de Sur América y África también empezaron a vivir en capitalismo, dejando de lado el tradicional comunalismo, y solo un pequeño porcentaje, digamos un 10% siguieron viviendo como antes lo hacían. Poco a poco el capitalismo --- siempre en base a la ley del más fuerte --- fue imponiéndose a través del mundo hasta que hoy en día se estima (en la ONU) que solo alrededor de un 6% de la población mundial sigue viviendo como antes, es decir, en tribus de los Pueblos originarios ("indios," o Indígenas), en unos 72 países, y más de 5000 tribus. Esa gente normalmente vive en sistemas sociales comunalistas. Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples Ahora, 6% de la población mundial es aproximadamente 350.000.000 de personas, o sea, un número de personas equivalente a la población total de EEUU, o, igual a 10 Venezuela s. Eso es mucha gente, ¿verdad? Bueno, hay mucha gente que sigue pensando que vivir en capitalismo es algo normal, común y corriente, y que siempre fue así, pero la verdad es que la forma de capitalismo que conocemos hoy solo existe desde después de las revoluciones industriales, a partir digamos de los años 1850s (dependiendo de las interpretaciones históricas y otros factores). Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution Ahora, de todas las maldades que el capitalismo genera, para mí, la maldad la más grave es la maldad del descuido de los más débiles. He pasado bastante tiempo en mi vida con varias tribus Indígenas, entre ellos los Cree, Mohawk, Algonquin, Montagnais, Berber, Beduino, y Quechua. En todas esas sociedades, lo más importante es de cuidar a los más débiles, siempre, y antes de cuidar a los demás. Eso es natural, eso es normal. Es más, eso todos lo hacemos en familia, ¿verdad? Cuidamos de nuestra gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es natural, eso es normal. Dejar morir de hambre a un bebé --- porque él no es capaz de cosechar frutas o cazar para nutrirse y porque no es nuestro --- no es nada natural, ni normal, es cruel, es malvado, es ser un capitalista. Dejar morir de hambre a un vecino enfermo --- porque él no es capaz de salirse de la cama para ir a buscar su propia comida y porque no es nuestro propio hermano --- no es nada natural, ni normal, es cruel, es malvado, es ser un capitalista. Dejar morir a un discapacitado mental el las calles por negligencia --- porque él no es capaz de discernir entre veneno y comida o cuidarse de él mismo y porque no es un hijo mío --- no es nada natural, ni normal, es cruel, es malvado, es ser un capitalista. Dejar morir a un anciano --- porque ya no es capaz de salir a buscar su comida y porque no es mi abuelo --- no es nada natural, no es normal, es cruel, es malvado, es ser un capitalista. Dejar morir o escupirle a una persona que vende su cuerpo para sobrevivir o a un drogadicto que no tiene cómo salirse de su adicción --- porque ahora tienen SIDA y dan asco y porque no es un familiar cercano --- no es nada natural, ni normal, es cruel, es malvado, es ser un capitalista. ¿Cuánta gente dejamos morir dentro de este sistema capitalista porque no nos ocupamos de ellos? Bueno, no sé si me explico, pero el capitalismo, el sistema dentro del cual vivimos hoy casi siempre pone a los débiles al final de todas las listas, y eso para mí, en Revolución, es absolutamente imperdonable. Maduro es un perfecto ejemplo del tipo de persona que hace precisamente eso. No hablo por hablar, hablo sobre la verdad (ver la evidencia más abajo), hablo porque Maduro hizo lo mismo que haría cualquier malvado capitalista desalmado, como Maria Corina Machado, Leopoldo López, Capriles Radonski, Julio Borges, o Ramos Allup. EVIDENCIA 1- Me recuerdo muy bien que durante los primeros meses de su presidencia Maduro activó o reactivó la Misión Barrio Adentro Barrio tricolor, lo cual consistía en darles dinero/materiales a personas que ya tenían casas, para renovar y pintar sus casas para que queden bien bonitas, bellas, etc., como para aparentar, para verse bonitas por fuera. Me pareció muy extraño eso, y fuera del contexto Revolucionario, pero bueno, le di en aquel entonces el beneficio de la duda (hoy no, ver más abajo). 2- Maduro también aprobó la Misión Nevado, para ocuparse de animales de las calles, perros, gatos, etc., para que esos "bonitos animalitos" que "merecen un cuidado especial" vivan de manera "digna." Me imaginé que ese tipo de misión solo podría tener alguna importancia para un montón de sifrinos (momios) de las clases media altas que no tienen nada mejor que hacer con sus vagabundas vidas, pero bueno, hay gente así, y pensé … que entonces … Maduro también debía ser un amante de animales, así como esos sifrinos, o algo así … y me dije otra vez … bueno … hay gente así … Pero … … después pensé, "¡Ya va! ¿ Maduro está totalmente loco?" "¿Qué tipo de persona se ocupa de los animales antes de ocuparse de los seres humanos necesitados, débiles, marginados?" "Qué tipo de persona gastaría dinero en embellecer una casa mientras que hay gente que no come y no tiene medicina?" En aquel momento, 2013-2014, me dije a mi mismo: "Bueno, debe ser que todos los programas para las personas marginadas están funcionando al 100%, si no, Maduro no hubiera empezado a darles dinero a aquellos que no necesitan, ¿verdad? Bueno, yo como inocente, así es lo que pensé, pero recién ayer descubrí que yo estaba muy, pero muy equivocado. Como dije en el comienzo de este artículo, una profunda tristeza me envolvió completamente ayer, y eso ocurrió cuando leí un artículo de noticia en Aporrea, donde dice lo siguiente: "Gobierno venezolano aspira reactivar 3.000 Casas de Alimentación … Para julio pasado se encontraban activas en el país 1.370 casas y ya para octubre estaban abiertas 2.000 casas que atendían a un total de 407.125 personas." Ver: https://www.aporrea.org/misiones/n318923.html¿Qué? ¿Reactivar? ¿Será por eso que el número de personas viviendo en las calles y comiendo de las basuras --- que vemos todos los días desde que Chávez murió --- ha aumentado tan dramáticamente … mientras que los perros y los gatos de las calles comen mejor y mientras que las casas toman un aspecto más bonito para que los barrios (favelas) no se vean tan feas? ¿Qué pasó con las tantas casa de alimentación que Chávez había activado? ¿No siguieron siendo financiados por Maduro ? ¿Por qué? ¿Cuántas habían antes de que Maduro apareciera en el escenario de la presidencia? Bueno, siendo investigador de fraude, nunca tomo nada por cierto a menos de poder encontrar evidencias confiables para llegar a alguna conclusión, entonces … Con mi sangre hirviendo, pero hirviendo muchísimo, empecé a buscar y a investigar mientras que me imaginaba dándole patadas a Maduro , y pensé: ¿Será posible que Maduro sea tan mala gente, tan cruel, tan desalmado, igual a los lideres de la oposición venezolana, tan malvado que no le importa para nada los marginados porque para él "esos" son como basuras en las calles, peores que los animales callejeros? No lo sé. Bueno … Encontré lo siguiente, un artículo del 2012 donde explican que las casas de alimentación empezaron en marzo del 2004 con el fin de atender la condición de calle, los enfermos, marginados, etc., y que en abril del 2012 habían alrededor de 6000 casas de alimentación en Venezuela . Ver: http://www.granma.cu/granmad/2012/04/27/interna/artic15.html ¿Qué? Cooooooo … ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede Maduro , quien dice ser Revolucionario, desatender tan descaradamente e irresponsablemente las personas que más necesitan atención? ¡Las personas con casas no necesitan una atención primaria! ¡Los gatos y los perros tampoco! ¡Ni los ricachones vagos y oportunistas lideres de la oposición venezolana que se la pasan en Republica Dominicana hablando paja con personajes hablapajas de este gobierno! … todo eso ocurre mientras sufren los más débiles de nuestra sociedad por falta de atención. (Para los lectores en el exterior, ustedes pueden averiguar y confirmar todo esto al comunicarse con personas que viven en Venezuela . A menos que alguien esté viviendo en una burbuja de jabón, todos les confirmarán la misma cosa, que el nivel de condición callejera desde el 2013-2014 ha aumentado dramáticamente, algo jamás visto aquí en Venezuela desde que Chávez puso en marcha las casas de alimentación. También, aparentemente, algunos de los otros programas, Misiones, etc., que fueron creados para atender a los más necesitados fueron interrumpidos o cancelados, pero no tengo la información para confirmarlo en este momento.) ¿Qué pasó con las casas de alimentación para que pasen de 6000 a 1370 en solo 5 años mientras que simultáneamente la escasez y la inflación nos han estado azotando, especialmente a los más necesitados? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿O será que alguien se ha estado robando ese dinero? ¿Ah? Bueno, esto me confirmó que la evidencia existe para demostrar que la culpa es absolutamente de Maduro , y de nadie más. No existe en Revolución absolutamente ninguna excusa para que exista este tipo de comportamiento típico de sifrinos (momios), vagos, abusadores, sinvergüenzas, desalmados, y prepotentes sin corazón, sin el mínimo de querer o conciencia hacia el Pueblo, y tan típicamente antirrevolucionario. No existe absolutamente ninguna excusa, no señor. Me disculparán, pero Maduro se ha pasado de la línea … … en mi estimación, en Revolución, Maduro , como persona, merece solamente el respeto que se le podría dar a un típico líder opositor, o sea, a una rata. Así me siento, y tengo todo el derecho de sentirme así, porque así es, y si a Maduro no le gusta cómo me siento, bueno, que se le meta donde él quiera. Mi rabia es total, no hay absolutamente ninguna excusa, no señor. No se puede permitir en Revolución la negligencia del más débil, jamás, no señor. Lo que Maduro ha hecho es para mí exactamente --- por eso mi inmensa tristeza --- como si él hubiera descuidado a una hija de 2 meses de edad, hambrienta en la cuna, porque nació con la piel oscura, dejándola morir mientras se ocupa de sus otros hijos blanquitos y bonitos con sus casitas y sus bonitas y "merecedoras" mascotas. Así lo veo en mi cabeza, nada bonito, así lo siento en mi corazón, terrible. Lo que Maduro ha hecho para mí es absolutamente imperdonable. Y esa es mi opinión. 