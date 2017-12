/ Una de las mayores tragedias de los humanos es que su vida es corta. Tal vez demasiado larga para quienes sufren y llegan al final cansados y enfermos, pero muy corta frente a todos los procesos de la naturaleza y el universo y, hoy, de las ejecutorias del intelecto humano.Se va 2017. Un año más que finaliza el 31, aunque todos los días termina un año. Y por más que se intente expandir el ciclo vital, la ciencia hasta ahora no promete mucho, porque 20, 30 o 40 años más tampoco incidirán.Nuestro Sistema Solar tiene mal contados 4.500 millones de años, 13.800 millones el universo, así que 70, 80 o 120 años no alcanzan para vivir los grandes cambios.Es al tiempo, causa de males que creamos: la descomposición ambiental, el agotamiento de recursos que hacemos con un consumo desmedido, guerras que al fin para qué. Afectamos la calidad de vida de los que siguen, no pensamos que esta Tierra no es nuestra.Indudable que en 30 años u 80, final del siglo, la Tierra y los humanos serán muy diferentes. Habrá calentamiento, deshielo, inundaciones, olas de calor, transformación de hábitats, reducción de las formas de vida y otras situaciones de consecuencias impredecibles así hoy numerosos modelos traten de explicarlo.Pero los avances serán enormes. Emocionantes y temerarios, inquietantes y sanadores, esperanzadores para muchos. En genética, se habrán curado numerosas enfermedades, habrá posibilidades de crear niños a la carta o de evitarlos. De crearlos hasta con células de la piel.Habrá bases en la Luna y en Marte, tal vez en otras lunas del Sistema Solar. Y habrá comenzado la aventura interestelar. ¿Se habrá detectado cualquier forma de vida? Es muy probable.Las máquinas dominarán la escena cotidiana, lo laboral, las casas. Los autos no tendrán conductores humanos. Nuestra vida estará agendada y dirigida por sistemas de inteligencia artificial.Un mundo muy diferente en unas décadas. En siglos o miles de años, imposible decir qué pasará, cómo será la humanidad si sobrevive, y 2017, ese que nos hizo reír y llorar, sufrir, gozar y amar la vida o no, a duras penas será evocado en datos históricos por cualquier desocupado.Ese año que mal o bien, finaliza con dudas y esperanzas. Y mucho lío aún.Maullido : mientras a más les vaya mejor, mejor nos irá a todos. Que tengan un gran 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi