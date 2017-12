/ 29 diciembre, 2017¡Mira portu, te lo voy a decir muy claro y en portuñol! Con eu pernil del pueblo socialista, castromadurista y antimperialista nou te metas, si quieres conservar as panaderias en Venezuela El pernil del pueblo es sagrado como nostro comandante eterno, no sé qué te está pasando que ahora te aliaste con el Cerdo mayor de a Casa Branca para joder a revolucao bolivariana, recuerda que es muito bolívar forte que te llevaste para Funchal, Lisboa y Porto, y agora vais no pagar con esa traicao.Recuerda que están os supermercados lusitanos apertos por decisao del robusto guasao y no queremos cerrarlos como aconteceu con o bicentenario, no queremos mais fracasos, con os que tenemos no petrolio es mais que suficente. No queremos que a tua Amalia le cante este fado de adeu a este pueblo que te ama, aún sin pernil por a tua culpa capitalista;Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os ais são meus Que é toda minha a saudade Foi por vontade de Deus.Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vive de vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida.Coração independente Coração que não comando Vive perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente.Eu não te acompanho mais Pára, deixa de bater Se não sabes onde vais Porque teimas em correr Eu não te acompanho mais.Se não sabes onde vais Porque teimas em correr Eu não te acompanho mais.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi