De manera temporal el Centro Democrático, con carta dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE), ratificó su intención de realizar una consulta interna o interpartidista el próximo 11 de marzo, para la escogencia de candidato presidencial.No obstante, la secretaria general del partido, Paola Rivera , explicó que se reservan el derecho a retractarse, en los términos establecidos por la autoridad electoral, es decir, hasta el próximo 15 de enero.La premura se debe a que, pese a que la Registraduría tiene plazo hasta el 17 de enero para avalar o no las firmas de los 11 precandidatos inscritos por movimientos ciudadanos, el CNE dio plazo hasta hoy para recibir solicitudes.Pero para no dejar por fuera a estos últimos, la autoridad electoral hizo la salvedad que estos grupos significativos también podrán hacer esa petición, condicionados a la verificación o aprobación de la Registraduría.Ramírez, a la espera Aunque el candidato del uribismo, Iván Duque, le confirmó a EL COLOMBIANO que sí hicieron la solicitud para una consulta interpartidista en marzo, intentamos comunicarnos con la precandidata Marta Lucía Ramírez , pero a través de su oficina de prensa dijeron ella está en el exterior y que no han enviado cartas al CNE.No obstante, el expresidente Andrés Pastrana , quien abandera esta candidatura, le precisó a este diario que Ramírez puede enviarla expresando la intención de participar así aún no tenga el aval, y que se determine que esa solicitud sí existe, mientras la organización electoral avala las firmas.El senador Ernesto Macías, vocero del Centro Democrático en el Congreso, sostuvo que esa solicitud no la presentan los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana , sino que lo hizo la directora del partido hace dos semanas."En el caso de Ramírez y de Alejandro Ordóñez , es el representante de cada comité debe hacer la petición ante el CNE, de manera individual. Cuando se firme el acuerdo, se notifica a la Registraduría entre quiénes sería la consulta".¿Y Alejandro Ordóñez? Aunque Pastrana no tiene entre sus cuentas a Ordóñez, Macías precisó que el que lo quiere sacar de la coalición es el exmandatario conservador, pero dijo que Uribe no va a descartar al exprocurador y que, además, hace varias semanas le dio la palabra de que estaría en el proceso.La semana pasada Ordóñez le manifestó a EL COLOMBIANO que si no hay claridad sobre las reglas de juego, irá solo a la primera vuelta presidencial, pero ratificó su deseo de hacer parte de esta coalición. "Las fuerzas que acompañaron el No en el plebiscito no se reducen al pastranismo, si es que eso existe, ni al uribismo".Ante este panorama, el presidente del Partido Conservador (PC), el senador Hernán Andrade , le dijo a Rcn Radio que las puertas están abiertas para que Ordóñez pueda ser su candidato, en caso de que se las cierren en la coalición de Uribe y Pastrana."Él lo sabe, se lo he transmitido en reiteradas ocasiones, le he dicho que para que busca en casa ajena teniendo casa propia como la conservadora, él representa los principios conservadores", agregó.¿Quién se beneficia más? Aunque en la encuesta de Yanhaas, publicada por EL COLOMBIANO la semana pasada le da favoritismo a Ramírez en una posible consulta con Duque y Ordóñez, personas cercanas a esa campaña coincidieron en que habría desigualdad porque mientras a ella le tocaría hacer campaña sola, Duque estaría con Uribe y sus candidatos al Congreso.A esto se suman los costos. El CD ya tiene estructura en las regiones, lo de Ramírez es una apuesta más de opinión.Según Miguel Silva , docente de Ciencia Política de la U. Pontificia Bolivariana, estas candidaturas son inviables sin consulta y se vuelven viables si se juntan, pero Ramírez carece hoy de una estructura política."No hay una ventaja evidente para ninguno. Cada uno tiene perfiles de opinión favorables y desfavorables muy similares. Lo que si marca la diferencia es la posibilidad de apoyos parlamentarios. Ganarían todos".Para Francisco Barbosa , constitucionalista y analistas político de la U. Externado, la consulta le conviene más a Duque, porque tiene el respaldo de Uribe y la lista al CD tendrá amplio respaldo en marzo, y Ramírez ya no tiene más techo de crecimiento. "Tratará de reconquistas la votación que obtuvo hace cuatro años, no tiene una persona como Uribe que la impulse en las regiones. La candidatura de Ordóñez se podría desinflar".Solo hoy se sabrá si la supuesta carta de Ramírez llega al CNE. Quedaría la encuesta.