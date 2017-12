/ Desorden y desorganización en la entraga de tickeras del "Bono Niño Jesús" denuncian a lo largo de la zona metropolitana y de Los Valles del Tuy.Carmen Quiroz quien se encontraba en una cola esperando para comprar el pan, relató que en su comunidad, el barrio Simón Bolívar de El Valle, no se habían hecho las entregas de forma equitativa, justa e igualitaria, que una de las integrantes del consejo comunal le habría entregado 5 tickeras a una amiga.Por otra parte, María Manzano, denunció que en la alcaldía de Ocumare del Tuy tenían retenidas miles de tickeras y que no se las estaban entregando a las comunidades.En cuanto al urbanismo de Montalbán, Juan Vives Suriá, fueron entregadas en su totalidad a la torre 2 y 3, mientras a la torre 1 dejaron por fuera a mucha gente, aún que expresaran, cumplían con todos los requisitos necesarios.Carmen Quiroz, dijo que prefería el método anterior de transferencia bancaria que impedía los malos manejos o desorganización en las entregas por terceros.Y muchos se preguntan, el porqué no se publican las listas para que cada persona se busque y chequee, ya que eso evitaría la cantidad de problemas que ha generado este tipo de entregas que se presta para la corrupción.Los nombres de estas personas han sido sustituidos a petición de ellas mismas por razones de seguridad.Noticia relacionada:Denuncian retraso de entrega y presuntas irregularidades con "Tikeras Navideñas" en Parroquia Santa RosalíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi