Llegan las 12 de la noche del 31 de diciembre y aparece una gran lista de deseos por cumplir en el nuevo año. Esos propósitos muchas veces se quedan siendo solo anhelos y vuelve a llegar el fin de año y no se hicieron realidad.Ser realista y visualizarse cumpliendo sus metas es vital para poder lograrlo, ser constante y buscar formas de motivarse, lo ayudarán a que esos sueños se hagan realidad. Es aquí cuando aparecen los famosos agüeros como una costumbre tradicional en los colombianos para esta época.Llénese los bolsillos de lentejas, metas y deseos para que nunca le falten, atraerá la abundancia en varios sentidos para su vida; vístase con ropa amarilla y proyéctese con mucha energía para empezar todas sus labores en el nuevo año, recuerde que con buena actitud se pueden lograr grandes cosas; coja una maleta y salga a darle la vuelta al lugar donde vive, logrará conocer nuevos lugares que le dejarán buenos recuerdos, cómase las 12 uvas y poco a poco vaya pidiendo los 12 deseos que le gustaría alcanzar, es importante nunca parar de soñar y luchar por cumplirlos.Es decir, imagine el 2018 como un nuevo viaje, un paseo que no sabe cómo terminará, pero que depende en gran parte de lo que usted quiera que sea. En algún momento necesitará de elementos que lo ayuden a continuar. Una brújula por ejemplo, le indicará para dónde ir, cuál será ese punto al que querrá llegar, esa herramienta se convertirá en las metas que ya no serán solo deseos, serán impulsos, porque si se quiere, siempre se puede.​