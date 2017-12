/ 29 diciembre, 2017ND / foto referencial / 29 nov 2017.- La Alcaldía del municipio Libertador de Caracas a cargo de Erika Farías en conjunto con Fundearte organizó un concierto para año nuevo en la Plaza Bolívar que tendrá como invitado principal al cantante dominicano Bonny Cepeda.Se trata de un evento gratuito que se realizará el 31 de diciembre a las 4:00 pm en la Plaza Bolívar de Caracas. Otro de los invitados son: Banny Costa, Omar Acedo, Omar Enrique, Francisco Pacheco y su pueblo, Cardenales del Éxito, Magia Caribeña, Cheo Linares, Las Chicas del Can y Fórmula la Familia.Hay que recordar que Bonny Cepeda le cantó al presidente Nicolás Maduro el pasado 23 de noviembre un evento de entrega de viviendas socialistas en Fuerte Tiuna junto con el salsero venezolano Omar Enrique, quien también ha participado en varios eventos del Gobierno.Dirigente de oposición como “Chúo” Torrealba, ex secretario ejecutivo de la MUD, rechazaron que se realicen eventos ante la crítica situación con la escasez de alimentos y medicinas que padecen los venezolanos.“Aunque usted no lo crea: Mientras caraqueños humildes protestan por hambre reclamando promesas incumplidas, mientras la basura se amontona en las calles y el transporte público desapareció, la alcaldesa Erika Farias anuncia Mega-Rumba con Bony Cepeda el 31/12 en la Plaza Bolívar…”, escribió Torrealba.por su parte, la usuario @misara2812 precisó que “ese dinero debería ser utilizado para recoger la basura y dignificar las calles de Caracas”. ArribaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi