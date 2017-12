/ chino vilmente ha convertido a Venezuela en una cloaca de corrupción, de servidumbre, y de hambre. Queremos se ponga orden en esta inmigración ilegal e improductiva desbordada, hay que romper las cadenas que sujetan a nuestros trabajadores a esta esclavitud explotadora.No es justo que mientras el pueblo pasa hambre, que mientras la juventud se marcha del país en busca de mejores oportunidades, cuando el venezolano vive permanentemente bajo la espada de Damocles inflacionaria, mientras los colombianos se ríen de nosotros cuando decimos que somos venezolanos, mientras una cúpula podrida, Chávez dixit, juega a la politiquería en Santo Domingo, mientras los venezolanos perdemos nuestra identidad ante asiáticos, sirios y cubanos, y no vengan los censores a decirme que soy un xenófobo, mientras se pierde la libertad, mientras aumentan las interminables listas de espera en los hospitales para una cirugía, y nuestro pueblo pernocta en las colas de la indignidad para que le den una bolsa de comida, mientras ocurre todo esto, miembros cupulares de esos partidos están pensando ya en las elecciones presidenciales del 2018.Parece más de lo mismo, y casi un crimen contra nuestro pueblo, hacer pronósticos electorales en estos momentos, cuando miles de venezolanos llevan meses sin recibir las indignas bolsas de los claps que atienden a las familias hambrientas. ¿Tenemos o no tenemos motivos para decir que esta situación no puede esperar ni un día más?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi