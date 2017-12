/ ¿Por qué en el país no se produce pernil?Si se produce, pero no es suficiente ante el consumo total. Menos del 10 % de la población venezolana está dedicada a labores de la agroindustria (cifras aportadas por el INE). Mientras q Colombia, Brasil, Argentina y EEUU tienen más del 20%.Tenemos una economía de periferia, de puertos, somos rentistas, la gran mayoría le atrae es el comercio, no la producción de bienes, y menos de tecnología. Todo esto es producto del efecto de no querer, o de no saber sembrar el Petróleo. El capitalismo nos hizo defensores y dependientes de su lógica de dominio.2- ¿Por qué le compramos a los aliados de los estadounidenses?Al no producir la mayoría de las tecnologías q necesitamos, para convertir materia prima en productos terminados, no hay de otra que comprarle al que lo ofrezca más económico y pueda burlar el bloqueo:a) El pernil no llegó a tiempo porque los portugueses se echaron para atrás. Y eso que otras veces habían cumplido.b) Entre los componentes de la gasolina, hay algunos que no producimos lo suficiente, por eso hay problemas con la disponibilidad de gasolina, ya que los mayores productores de esos componentes, están metidos en la conspiración y bloqueo.3- ¿Hasta cuándo tantas importaciones?Hasta que empecemos a cambiar de forma de ser, la gran mayoría. Todo cambio verdadero ha de empezar por uno mismo, necesitamos producir bienes, ciencia y conciencia socialista.4- ¿Por qué no se ha podido detener la inflación?Las razones son muchas y multifactorial.a) La página DolarToday no se ha podido bloquear porque carecemos de capacidad tecnológica satelital, pues DolarToday tiene su asiento en la "nube".b) La corrupción a todos los niveles de gobierno, actividad privada y extractos sociales es desgarradora.c) No nos dedicamos la gran mayoría a hacerle boicot a empresas especuladoras, con no comprarles sus productos, así el artículo no sea vital, y peor aún, no tenemos políticos con poder y con bolas que se pongan al frente del boicot y asuman la acción. Ejemplo: en España hay en este momento un Boicot contra la CocaCola, y el líder del partido PODEMOS Pablo Iglesias está al frente del Boicot.d) Un alto porcentaje de la inflación es por la especulación, avaricia y desmadre de los empresarios, demostrado en varios informes, uno de ellos, el de Pascualina Curcio."No hay mayor fuerza en este Universo, que la fuerza de voluntad" Albert Einstein.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi