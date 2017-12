/ En la Feria hay espacio para todos los gustos. Hoy, el Dj francés David Guetta, ofrecerá una presentación en el Centro de eventos Valle de Pacifico, a las 8:00 p.m.David Guetta ha demostrado su versatilidad alrededor del mundo en festivales como el ‘Ultra music festival’ de Miami y el ya famoso ‘Tomorrowland’, de Bélgica.Con más de 30 años en el negocio musical, Guetta ha sabido explotar todo su potencial y ha demostrado que su gran trayectoria le ha valido para posicionarse como uno de los mejores representantes de la música ‘House’ y del ‘Dance’, géneros que, con el paso de los años, han revolucionado la forma de escuchar y percibir la música electrónica.A Cali llega en plena Feria, para recordarle al público sus grandes éxitos, como ‘Bad, Lovers on the son, Sexy Bitch’.Se ofrecen cinco localidades; 120.000 pesos en VIP; 200.000 en platino; 5,4 millones en palcos gold; 4.320.000 en palcos silver y 324.000 en zona confort. Las entradas se pueden conseguir en los diferentes puntos de Colboletos.Se espera una gran acogida por parte del público juvenil porque esta ciudad ha sabido acoger este tipo de espectáculos de una manera responsable y organizada.Hacia nueve años Guetta no venía a Cali.Comentar Guardar Ingrese o regístrese acá para guardar los artículos en su zona de usuario y leerlos cuando quiera Este artículo ya fue guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. Artículo guardado Para consultarlo en otro momento, visite su zona de usuario. El artículo no pudo ser guardado, intente nuevamente REPORTARCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi