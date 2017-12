/ Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana y coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), denunció a través de su cuenta twitter, que el Gobierno colombiano, encabezado por Juan Manuel Santos, impide la entrada al país de 2.200 toneladas de pernil. "Le informo a Vzla que 2.200 toneladas de pernil están retenidas en Colombia. El saboteo no sólo es de #EEUU al congelarle las cuentas a los que les venden comida al país, ahora el gobierno colombiano desde hace 7 días mantiene retenido los perniles en la frontera de Paraguachón". Las fallas en las ventas y distribución de pernil a bajo precio ofrecido a las comunidades de los sectores populares, ha desencadenado una serie de protestas a nivel nacional y es que para muchos los perniles prometidos a principios de mes eran una esperanza para hacer hallacas y pernil horneado tal como lo dicta la tradición venezolana y una forma de consumir la ingesta proteíca necesaria, pues la carne, pollo y cerdo han escalado a precios prohibitivos para el común de los venezolanos. Por otro lado, el canciller de Portugal, Augusto Santos Silva, reaccionó ante las acusaciones hechas por el presidente Nicolás Maduro este miércoles 27. "El Gobierno portugués no tiene poder para sabotear perniles de cerdo", indicó en una entrevista transmitida por la emisora lusa TSF. Ahora surge esta nueva denuncia que apunta al gobierno de Santos que pareciera incidir en el saboteo de los perniles esperados por los venezolanos.Le informo a Vzla que 2.200 toneladas de pernil están retenidas en Colombia. El saboteo no sólo es de #EEUU al congelarle las cuentas a los que les venden comida al país, ahora el gobierno colombiano desde hace 7días mantiene retenido los perniles en la frontera de Paraguachón.— Freddy Bernal (@FreddyBernal) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi