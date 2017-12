/ La reacción del mercado frente a la corrección de las metas de inflación en Argentina fue un salto en la demanda de divisas. Sin intervención del Banco Central ni de la banca pública, la cotización avanzó sin freno. En diez días subió 10 por ciento. El dólar subió este jueves 67 centavos y se ubicó en un pico de 19,46 pesos. Las declaraciones del equipo económico encendieron el mercado cambiario. Las compras de divisas en bancos y casas de cambio se intensificaron en las últimas horas y aceleraron la tendencia de los últimos días. Desde hace dos semanas que se registran presiones en la plaza cambiaria. El dólar subió más de 1 peso y medio en los últimos diez días (desde 17,70), lo que equivale a un incremento del 10 por ciento. El dólar, que empezó el año en 16,05 pesos, ya acumula un alza del 21 por ciento en 2017. El minorista no fue el único que registró fuertes subas. Se destacó el avance de 80 centavos de la cotización mayorista, que finalizó en un record de 19,27 pesos. El dólar paralelo, en tanto, se ubicó en 19,55 pesos, al avanzar 50 centavos. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reconoció que no podrá cumplir su meta de inflación en 2018 y la elevó del 10 al 15 por ciento para el próximo año. Es decir, la inflación estará al menos un 50 por ciento por encima respecto de lo que se había planificado en la hoja de ruta de los próximos 12 meses. Esto implica que la política monetaria será menos restrictiva, con tasas de interés algo más bajas. Es la señal que esperaba el mercado para terminar de decidirse a dolarizar sus carteras. Los grandes inversores no fueron los únicos que pasaron sus activos en pesos a moneda extranjera. Las colas en bancos del microcentro porteño llegaron a ser de media cuadra, en donde más 250 personas esperaban para comprar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi