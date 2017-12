/ En un video publicado esta madrugada, el Eln envió un mensaje a los colombianos, haciendo un balance de lo que ha pasado en la mesa de diálogos en Quito, Ecuador, y cuestionando las acciones del Gobierno Nacional.Nicolás Rodríguez Bautista , alias Gabino, primer comandante de este grupo guerrillero, señaló que no se "levantarán de la mesa" , pese a que el pacto de cese el fuego se vencerá el próximo 9 de enero, e instó a la sociedad civil a rodear el proceso.Lea más aquí: Mecanismo de monitoreo sin Eln ¿En riesgo el cese?"Pueblo de Colombia, al finalizar el 2017, el Eln le desea la mayor felicidad posible, a pesar de las duras realidades a las que los gobernantes nos someten", dice Gabino al principio del video, mientras arremete con las acciones del "imperialismo mundial", puer "termina un ño en el que la agresión belicista del imperialismo mundial, se ensaña de manera despiadada contra los pueblos del mundo, especialmente Venezuela y Cora del Norte".Señaló que Colombia es una plataforma militarista y geoestratégica de Estados Unidos para "sabotear y agredir a los pueblos del continente, que luchan por no sujetarse a los planes imperialistas, al tiempo que respalda a la oligarquía criolla, que desarrollan el genocidio político en curso contra líderes sociales".El líder del grupo guerrillero manifestó que desde que se iniciaron las conversaciones, fueron claron en señalar que no aceptaban imposiciones y "que todo tipo de acuerdo tendría un carácter bilateral", destacando que "hemos honrado la palabra empeñada y hemos cumplido lo acordado", pero cuestionando que el Gobierno Nacional no ha hecho lo propio.Lea más aquí: Los hechos que no dejaron que el 2017 fuera el año de la paz"No hemos visto la misma conducta. En el caso del cese el fuego bilateral, temporal y nacional, el gobierno, de manera perversa, lo aprovechó para iniciar acciones represiva contra las poblaciones que trabajan los cultivos ilícitos" y agregó que se aprovechó para desplegar ejercicios militares "que colocan en crisis este esfuerzo".Gabino, para finalizar, les envío un mensaje a los "amantes de la paz" y concluyó que "el Eln no renuncia a la paz y en tal sentido, no se levantará de la mesa".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi