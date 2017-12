/ Las transiciones en la escena criminal de Antioquia después del desarme de las Farc y los choques entre combos de Medellín que, según la Alcaldía, aumentaron los homicidios un 7,3% con relación al año pasado, son dos de los principales incidentes que sacudieron la seguridad de la región en 2017.Un hecho sin precedentes afectó la legitimidad institucional en este aspecto: la captura del secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo , a quien la Fiscalía señala de sostener negociaciones ilegales con el crimen organizado.El narcotráfico sigue ocupando un lugar importante en las finanzas del bajo mundo y eso se refleja en incautaciones históricas al Clan del Golfo (34 toneladas de cocaína) y el aumento de los cultivos ilícitos. Por parte de las autoridades, se destacan logros como la captura de "Tom" y las muertes en operativos de "Gavilán" e " Inglaterra ".Esta es una selección periodística de los hechos que impactaron la seguridad en el departamento, tanto por sus efectos negativos como positivos, y por los cambios que significaron en el mapa de la criminalidad .OCURRIERON EN ANTIOQUIA1 CLAN DEL GOLFO Y SU PLAN PISTOLA CONTRA LA POLICÍALas muertes de cabecillas del "Clan del Golfo" a manos de la Policía, especialmente la de alias "Pablito" (mayo 2), uno de los principales hombres de esa organización delictiva, generaron la reacción de esa banda. Por medio del plan pistola, según las autoridades, el objetivo de los integrantes del clan fueron los uniformados en cualquier parte del país. Como consecuencia de esta acción, en Antioquia y Córdoba fueron asesinados 23 uniformados y otros 70 resultaron heridos entre mayo y septiembre.2 EL AUMENTO DE LA COCA Y EL PLAN PARA ERRADICARLASegún el último informe de las Naciones Unidas (julio 2017) sobre las zonas sembradas con mata de coca, Antioquia tuvo un aumento del 269% en los cultivos, pasando de 2.402 a 8.855 hectáreas, lo que incrementó las finanzas de las organizaciones armadas. Las regiones más afectadas son el Norte, Bajo Cauca y Nordeste. El Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia adelantaron planes de sustitución y erradicación como "Antioquia Libre de Coca". Municipios como Briceño y Valdivia están cerca de eliminar esos cultivos3 CESE EL FUEGO DE ILEGALESDesde el pasado primero de octubre, el país comenzó a experimentar por primera vez un cese el fuego bilateral entre el Gobierno y la guerrilla del Eln. En Antioquia, según cuentas del Ejército, hay cerca de 100 integrantes del frente de guerra Darío de Ramírez Castro, divididos en varias compañías y asentados especialmente en el Bajo Cauca y Nordeste. Las autoridades aseguran que en todo el 2017, ese grupo no cometió ninguna acción armada en el departamento, sin embargo, sí continúan ejerciendo actividades ilegales como la extorsión y la minería ilegal. A parte de lo que ocurre con ese grupo guerrillero, el pasado 13 de diciembre, el Clan del Golfo, por medio de un comunicado, anunció un cese el fuego unilateral e indefinido en todo el país, pero beneficiando principalmente a Antioquia, donde se encuentran las bases de esa estructura criminal.A pesar de ese anuncio, las autoridades afirmaron que la lucha contra el Clan del Golfo, por medio de la operación Agamenón 2, seguirá. A ese cese el fuego unilateral, se le suma la intención de alias "Otoniel", máximo líder del clan, de negociar un sometimiento a la justicia.4 UN AÑO SIN FARC, PERO CON MUERTES Y REINCIDENTESTras el acuerdo de paz con las Farc, en varias zonas del país quedaron grupos disidentes de esa guerrilla. En Antioquia, el Ejército asegura que no hay disidencias, pero sí reincidentes y específicamente en Briceño e Ituango ya se han registrado hechos delictivos que involucran a excombatientes. Por otro lado, los ataques contra integrantes del ahora grupo político de la Farc han dejado en el departamento seis muertos y tres desaparecidos entre agosto y diciembre.5 LA REINGENIERÍA A AGAMENÓN INICIÓ CON RESULTADOSLa operación Agamenón tuvo un cambio que inició en junio de este año. La segunda parte de esta estrategia, que tuvo a la Policía como principal protagonista, vinculó a las Fuerzas Armadas. El balance de Agamenón 2 deja hasta el momento las muertes de los cabecillas conocidos como "Culo de Toro", "Gavilán" e " Inglaterra "; la captura de otros 527 integrantes de esa banda y 34 toneladas de cocaína incautadas. Esta ofensiva produjo reacomodos en el crimen organizado y disminución de homicidios, según la Policía, en Urabá y Bajo Cauca.SUCEDIERON EN MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ1 ESCÁNDALO SACUDIÓ A LA SECRETARÍA DE SEGURIDADLa captura del secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas Restrepo, significó un duro golpe para la reputación de la Alcaldía y sus estrategias de seguridad.El funcionario se entregó el 4 de julio para responder a una orden de captura emanada de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Según el informe del ente acusador, "Villegas, al parecer, impulsó un acuerdo de voluntades con el fin de promover el sometimiento a la justicia de algunos integrantes y cabecillas de una estructura delincuencial, convenios que se habrían realizado fuera del marco de la ley".Añadió que el secretario y Julio Perdomo, cabecilla de ‘la Oficina’ (capturado y testigo del caso), se comunicaban por celular y, en varias ocasiones, le informaron sobre operativos que se realizarían en zonas de injerencia de la organización".Según la Fiscalía, la banda y Villegas orquestaron el sometimiento a la justicia de algunos fleteros, cuyos atracos se viralizaron por redes sociales , "para mostrar la supuesta presión de la justicia sobre los delincuentes" y hacerlo parecer como un logro de la Alcaldía y la Policía.En este mismo caso fue detenido Mariano Zea Ospina, contratista de la Secretaría y presunto mensajero entre Villegas y las bandas.La Fiscalía los acusó por concierto para delinquir agravado y omisión de denuncia, cargos que ambos rechazaron. En la actualidad, el caso está pendiente de la audiencia preparatoria, antes del juicio.La situación sacudió a la Secretaría de Seguridad y hubo despidos y renuncias, incluyendo las de los asesores Arnulfo Serna y Yolanda Serna, dos exfiscales vinculados a la Secretaría desde la administración pasada, y Jorge Gaviria, quien coordinaba el programa de Paz y Reconciliación.Villegas fue reemplazado por Andrés Tobón, un joven de 26 años, y quedó enterrada una iniciativa de sometimiento a la justicia que la Alcaldía venía estructurando con algunos jefes del crimen organizado.El alcalde Federico Gutiérrez, quien acostumbraba liderar operativos de persecución de fleteros con amplia exposición en los medios, dejó de hacerlo, tras la oleada de críticas.La investigación contra Villegas puso la lupa de las autoridades en la Secretaría de Seguridad. Fue así como el CTI capturó el 28 de octubre a Dubián Tobón Orozco, quien había sido coordinador del Programa de Pospenados y enlace con la población carcelaria. Según la imputación, presuntamente se aprovechó de su cargo para cometer acoso sexual y laboral contra varias subalternas.2 CHOQUES ENTRE COMBOS AUMENTARON HOMICIDIOSVarios enfrentamientos entre combos delincuenciales afectaron la tranquilidad de los ciudadanos, en especial en el costado occidental de Medellín, y propiciaron un incremento en el índice de homicidios con relación al año pasado. Según la Alcaldía, en lo que va de 2017 ocurrieron 573 asesinatos (39 más que en 2016), el 70% atribuibles al crimen organizado.Los principales choques entre bandas sucedieron en el corregimiento Altavista y su frontera con Belén, involucrando a los combos "los Chivos", "los Pájaros", "Mano de Dios", "la Lágrima" y "Zafra"; y en la parte alta de la comuna de Robledo, con "el Diamante", "la Imperial", "el Acopio", "Bello Horizonte" y "la 260".3 CAMBIÓ LA CÚPULA DE "LA OFICINA", ¿Y SUS BIENES?La organización "la Oficina", que agrupa a cerca del 65% de los combos del área metropolitana, sufrió golpes sucesivos que llevaron al ocaso de la quinta generación de su cúpula. A la muerte de "Orión" y el sometimiento a la justicia de EE. UU. de alias "Mateo", se sumaron las capturas de "Diego Chamizo", "Soto" y "Tom". El arresto de este último (diciembre 9), cuyo nombre es Juan Carlos Mesa Vallejo, era una prioridad para los gobiernos de Colombia y EE. UU. Sin embargo, llama la atención que a ninguno de estos peces gordos les han perseguido sus bienes. El aparato financiero de "la Oficina" sigue activo, sin padecer extinciones de dominio ni procesos por lavado de activos, facilitando su paso a la sexta generación de la cúpula.4 SE DISPARÓ EL TRÁFICO DE LA MARIHUANA CAUCANAEl 90% de la cripa que circula en Medellín proviene de Cauca, según la Alcaldía. Una investigación de la Dijín y la Fiscalía precisa que el tráfico de la yerba por carretera va en aumento, al igual que los sembradíos en Cauca, donde 36 de sus 42 municipios la producen. En el Valle de Aburrá han incautaron una cifra récord de 14 toneladas, superando las 5 de 2016. La investigación permitió las capturas de "Ramón" y "el Chivo", de la banda "la Terraza", quienes lideraban una red de tráfico del estupefaciente, y destapó una olla de corrupción que generó las capturas de ocho policías y un agente del CTI. Las otras dos bandas que monopolizan la distribución de cripa son "los Chatas" (Bello) y "Trianón" (Envigado).5 SIGUEN LAS AMENAZAS AL ALCALDE, Y SIN CAPTURASLas intimidaciones contra Federico Gutiérrez, que iniciaron en 2016, no cesaron. Según la Fiscalía, se detectaron planes criminales de las bandas de Altavista, lugar donde hubo un supuesto movimiento de armas para matar a un policía y después al mandatario.También le atribuyeron un plan de atentado a "Carlos Pesebre", un cabecilla de "la Oficina" encarcelado, que incluiría acciones delictivas para alterar el orden público en Medellín y afectar la imagen de Gutiérrez. Más allá de las alertas, las investigaciones no avanzaron y no hay ni una sola persona judicializada por las amenazas.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi