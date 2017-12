/ Solís nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, Michoacán, bajo la influencia de Capricornio, un signo que los astrólogos tachan de testarudo y trabajador nato. Aunque la testarudez no ha sido confirmada, sí la pasión por la música y el trabajo duro con los que incursionó en el ambiente musical junto con su hermano, Joel Solís. Cuando sólo contaba con 12 años lanzaron sus primeras grabaciones con el nombre de Los Hermanitos Solís.Estos inicios de Marco Antonio se remontan a principios de los años setenta, cuando comienza a forjarse como intérptrete, compositor, arreglista y más adelante también como productor.Es en esa época cuando desarrolla junto con su hermano Joel el concepto del grupo Los Bukis (que en un dialecto indígena quiere decir los jóvenes), uno de los máximos exponentes del género grupero y de los más populares en México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. El primer álbum en su carrera fue Falso Amor (1975).Los últimos trabajos con el grupo fueron Quiéreme (1993), Inalcanzable (1994) y Por amor a mi pueblo (1995). Por su parte el resto de los integrantes de Los Bukis probaron suerte bajo el nombre de Los Mismos, pero jamás alcanzarían los niveles de Los Bukis.En solitario los trabajos de Marco Antonio han sido En pleno vuelo (1996) Marco Antonio Solís (1997), Trozos de mi alma (1999), Más de mi alma (2001), Tu amor o tu desprecio (2003), así como Razón de sobra (2005) y Trozos de mi alma 2 (2006).A lo largo de su carrera ha sido acreedor a infinidad de premios y reconocimientos, desde Premios Lo Nuestro, Latin Grammy, Billboard y muchos más.Entre los intérpretes que le han grabado temas están María Sorté, Olga Tañón, Laura Flores, Ana Bárbara, Rocío Dúrcal, Lucero, Enrique Iglesias, Dulce, entre otros.2007 fue un año de mucho trabajo para este mexicano, ya que sacó su disco Marco Antonio Solís- La Historia Continúa parte 3, este material incluye temas tan populares como Mi eterno amor secreto, En mi viejo San Juan y Si no te hubieras ido.Otro álbum se agregó ese 2008 a la lista de este excelente cantautor, el material fue llamado No Molestar y con su aparición Marco Antonio celebró sus más de 30 años de trayectoria artística.La carrera de este gran "Poeta del Siglo" ha sido homenajeada en muchas ocasiones, pero cabe resaltar el tributo que le hizo el salsero Tito Nieves con los discos Canciones clásicas de Marco Antonio Solís (2007), y Tito Nieves Dos, Canciones clásicas de Marco Antonio Solís.También la cantante española ex integrante de la famosa agrupación La quinta Estación, Natalia Jiménez , cumple años hoy.El 28 de junio de 2011 lanzó su primer disco en solitario homónimo, Natalia Jiménez , bajo el sello discográfico de Sony Music Latin, con su primer sencillo Por ser tu mujer , que fue lanzado el 5 de abril de2011, lo que supone un periodo de descanso con La quinta estación.En abril de 2012 la cantante inició el proceso de composición de canciones para el que será su segundo álbum como solista que saldrá previsiblemente a finales de 2014.Para 2014, participa como coach de la segunda edición estadounidense del reality show musical La Voz Kids US de la cadena Telemundo.La artista agradeció a través de twitter los mensajes que ha recibido de sus fanáticos.Mientras que Diego Dionisio Luna Alexander , nació un 29 de diciembre de 1979 en la Ciudad de México. Es hijo del escenógrafo Alejandro Luna y de la pintora Fiona Alexander, quien falleció cuando él tenía dos años.Debutó en la actuación a los siete años en programas infantiles y comenzó a ser reconocido por su participación en la telenovela El abuelo y yo (1992). En esa época también actuó en teatro y en películas como El último fin de año (1991).Su primer largometraje fue Ámbar (1994), de Luis Estrada, y después intervino en melodramas como El premio mayor (1995), El amor de mi vida (1997) y La vida en el espejo (1999).En 2001, obtuvo gran éxito y mayor reconocimiento del público por su trabajo en la película Y tu mamá también, de Alfonso Cuarón, en la que compartió créditos con su inseparable amigo Gael García Bernal. Por este filme ganó el premio “Marcello Mastroianni”, en el Festival de Venecia.En 2002, actuó en las películas Vampiros: los muertos, Ciudades oscuras y Frida, en esta última hizo el papel de “Alejandro González Arias”, el primer novio de Frida Kahlo, y figuró al lado de Salma Hayek, Antonio Banderas y Alfred Molina.En 2007 produjo junto a Gael, Sin nombre, que trata sobre la inmigración de centroamericanos a Estados Unidos. Los llamados "Charolastras" trabajaron en esta película, ópera prima del cineasta americano-japonés Cary Fukunaga, a través de su compañía Canana.En 2008, fue nominado a un premio Goya, que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España a lo más destacado del Séptimo Arte en ese país.Por otro lado, el actor visitó el estado de Jalisco para promover el libro del filme Rudo y Cursi, el cual contiene fotografías del rodaje y narraciones de los participantes.Este largometraje se estrenó en México el 19 de diciembre de 2008 y se colocó como el más taquillero en su primer día de estreno, al recaudar más de 4.9 millones de pesos.Ese mismo año, protagonizó el filme Sólo quiero caminar, dirigido por Agustín Díaz Yanes, y con las actuaciones de Victoria Abril, Ariadna Gil, Pilar López de Ayala, Elena Anaya y José María Yazpik, entre otros.Además, Luna intervino en la obra El buen canario, en la que compartió escenario con Daniel Giménez Cacho, Bruno Bichir e Irene Azuela.En el listado de "Los más poderosos de 2010", realizado por la revista Poder y Negocios, el nombre de Diego Luna apareció dentro de una relación de las 100 personalidades más influyentes en México.En 2011, participó en la lectura dramatizada de Homero, Ilíada, de Alessandro Barrico, bajo la dirección de Sergio Zurita y con las actuaciones de Jaime López, Andrés Montiel, Sophie Alexander-Katz, Leonora Cohen y Juan Carlos Colombo.En 2013, el actor protagonizó la puesta en escena Cada vez nos despedimos mejor, la cual fue escrita y dirigida por el joven dramaturgo Alejandro Ricaño.En 2014, dirigió la cinta biográfica César Chávez que narra la vida del activista estadounidense nacido en San Luis, Arizona, quien fue líder sindical en los años 60 y 70 en California y se rebeló en contra de las injusticias y abusos hacia los campesinos.En la primera edición del Festival Internacional de Cine de San Cristóbal de las Casas que tuvo lugar entre el 16 y el 24 de enero de este 2015, Luna presentó dicha cinta con traducción al tzotzil, en una proyección gratuita y al aire libre, que tuvo lugar en la Plaza Cívica de San Cristóbal de las Casas.