/ Por NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ* [email protected] Con relación al balance que EL COLOMBIANO hizo en su edición del pasado 26 de diciembre sobre las actuaciones de la justicia colombiana en el denominado caso Odebrecht, y para que sus lectores se formen una opinión completa de las actuaciones de la Fiscalía General, me permito precisar lo siguiente:1. En todos los foros globales se reconoce que, de todas las jurisdicciones donde ocurrieron los sobornos internacionales de Odebrecht, Colombia es el país que más ha avanzado en la investigación, a pesar de que no se ha obtenido una sola evidencia proveniente de cooperación exterior. Todo trabajo de los fiscales colombianos.Como resultado de las distintas líneas de investigación, a la fecha 41 personas están siendo investigadas; 26 ya fueron imputadas; 15 de ellas privadas de la libertad y 4 condenadas. De hecho, no había pasado una semana hábil de que el mundo conociera el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el particular y en Colombia ya habían sido capturados dos de los principales actores de esta trama: el viceministro García y el exsenador Otto Bula .2. Según el reporte de la justicia americana los sobornos en Colombia ascendieron a 11 millones de dólares en dos contratos. No obstante, la Fiscalía de Colombia ha acreditado apodícticamente que, hasta hoy, en cinco contrataciones relacionadas con Odebrecht se presentaron irregularidades: Ruta del Sol Tramo II; otrosí Ocaña-Gamarra; contrato Tunjuelo Canoas; convenio de Estabilidad Jurídica de la Ruta del Sol, y crédito de Banagrario a Navelena.3. Para la justicia colombiana está totalmente claro que el monto de los sobornos rondó la suma de 100.000 millones de pesos, cifra cinco veces superior a la inicialmente publicitada (22.000 millones de pesos, equivalentes a los 11 millones de dólares).4. En Colombia, la comisión de fiscales ha llegado a todas las instancias que las pruebas recaudadas lo permiten y sin perjuicio de las indagaciones en curso. En Perú se alcanzó a las "altas instancias presidenciales", como lo anota EL COLOMBIANO, porque -según las informaciones de prensa- allí la firma brasilera habría hecho pagos a favor del patrimonio personal de jefes de Estado, lo que en nuestro país no se ha establecido.En Panamá, por ejemplo, los medios internacionales dan cuenta de medidas de la Fiscalía de ese país por presuntos sobornos a favor del entorno del anterior presidente de la República, así como del financiamiento de la última campaña presidencial, esta última sin connotación penal, por tratarse de "donaciones y no sobornos", como lo ilustró la información del diario.5. De análoga manera, la comisión de fiscales ha sostenido desde hace varios meses que en Colombia hubo financiamiento a las campañas presidenciales de 2010 y 2014. Aunque desde algunos sectores se reclama la penalización de tales conductas, lo cierto es que sólo hasta la Ley 1864 del 17 de agosto de 2017 es delito en nuestro país exceder los montos autorizados de las campañas electorales e, inclusive, los aportes irregulares de firmas en el exterior, sin perjuicio de la indagación sobre conductas colaterales a esos aportes, asunto en el que trabaja actualmente la Fiscalía.6. Y en lo que me compete, reitero que como abogado en ejercicio, en el año 2012 -cuando la transnacional brasilera gozaba de amplia reputación mundial- fui contratado por la Concesionaria para tramitar ante el Ministerio de Comercio Exterior un convenio de Estabilidad Jurídica. La Fiscalía ha logrado probar en este año, sin reserva alguna, que Odebrecht habría girado 4 millones de dólares para obtener ese contrato mediante coadyuvancias ilícitas.Como puse en conocimiento de la propia Corte Suprema de Justicia a comienzos de este año, puntualmente brindé un concepto profesional en el mes de septiembre de 2012, a solicitud de la Concesionaria, sobre la viabilidad jurídica de la adición al tramo II de la Ruta del Sol. Reza el concepto respectivo que, al tenor del mismo contrato de concesión N° 001 de 2010, (i) en caso de acordarse la construcción de la vía Ocaña-Aguas Claras-Gamarra-Puerto Acapulco, esta debía ser contratada por licitación debidamente publicitada, respetando los principios de libre concurrencia y de igualdad entre los proponentes. El constructor terminó siendo la concesionaria por virtud del otro sí N° 6, suscrito en marzo de 2014, época en la que el suscrito no gozaba de la condición de servidor público.Las investigaciones del caso Odebrecht continúan en Colombia y la Comisión de Fiscales encargada del asunto espera hacer públicas sus decisiones concluyentes en las próximas semanas.* Fiscal General de la Nación