El Movimiento Afrorevolucionario Juan Ramón (MARJL) condena las declaraciones del Sr. Todd Robinson, actual Encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Venezuela El embajador Todd Robinson, a su llegada, expresó como regalo de navidad a los venezolanos, que venía a Venezuela a "ayudar a la prosperidad y la democracia" y más adelante hizo un llamado a "Resistir los ataque de la Asamblea Constituyente contra la democracia". Este diplomático no refleja la posición de los afroprogesistas de Estados Unidos, mas bien refleja la posición lo que en ese país llaman un "OREO" (negro por fuera blanco por dentro), ya que actualmente en ese país los asesinatos raciales cometidos por el actual gobierno de Donald Trump han sido unos de los escándalos racista mas espeluznante en ese país, sobre lo cual usted nunca se ha pronunciado.Nosotros los afrodescendientes en este país no necesitamos que de nuestras contradicciones. Usted Sr Robinson representa los intereses de la supremacía blanca, usted que es un nadie venga a decirnos que es o no es democracia. Nuestros problemas lo resolveremos nosotros. Ha sido enviado para desestabilizar nuestro país con intenciones de agudizar la crisis inducida por la cúpula blanca de su país.Desde nuestro Movimiento rechazamos sus declaraciones que van en contra de nuestra soberanía y lamentamos que sea usted, un afrodescendiente, utilizado para contribuir al caos en nuestro país. En la historia de las luchas de los africanos y sus descendientes, existieron algunos que traicionaron a sus líderes como sucedió con el cimarron afroestadoundense Nat Turner, tal vez usted es descediente de esos afrotraidores.Resistiremos los ataques de la Asamblea Constituyente ilegítima contra la democracia — hoy y mañana. https://t.co/NCJCpEAn5F— Amb. Todd Robinson (@Digby06) 24 de diciembre de 2017