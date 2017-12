/ El joven mercado de las aplicaciones móviles continúa creciendo de forma irrefrenable en el mundo.Esto lo confirma el reporte de la entidad estadounidense App Annie que socializó los resultados del tercer trimestre del año sobre el consumo –y el indiscutible aumento– de las herramientas móviles en el mercado.De acuerdo a información de la consultora, entre agosto y septiembre las descargas de aplicaciones en las tiendas App Store y Google Play alcanzaron los 26.000 millones con un incremento del mercado del 8% sin incluir las reinstalaciones o actualizaciones.Los recursos obtenidos por las descargas de los usuarios representaron un crecimiento del 28%, logrando alcanzar los USD17.000.Domicilios por Rappi, citas por Tinder, películas por Netflix, consultas sobre el tráfico y las rutas de conducción con Waze, viajes dentro de la ciudad con Uber, libros por Kindle, música por Spotify, traducción de idiomas con Google Translate, y así, un sinnúmero de ‘apps’ se suman a la vida cotidiana de las personas hasta hacerse casi ‘imprescindibles’."El crecimiento en términos de descargas y uso, demuestra que las aplicaciones se están convirtiendo cada vez más en el centro de la vida de las personas. Este valor se está traduciendo en un aumento de los ingresos para la industria", dice el informe.Las redes sociales continúan siendo las más descargadas. Gigantes desarrolladores móviles como Facebook están presentes en la mayoría de teléfonos celulares.Según el último reporte de la entidad consultora digital BrandStrat y Netquest sobre el uso de aplicaciones móviles en Colombia, la usanza de las redes sociales paso de un 94% al 88% con respecto al anterior. No obstante, pese a su disminución, estas aplicaciones están presentes en la mayoría de teléfonos de los colombianos.La irrefutable ‘app’ ganadora en Colombia, con el mayor número de descargas tanto para el sistema operativo Android y iOS es Whatsapp Messenger. La aplicación de chat más usada en el mundo es casi una necesidad para todos aquellos que tengan un móvil. Esto se evidencia en las más de mil millones de descargas que tiene en la tienda Google Play.Para los dispositivos iOS, Youtube tiene el segundo lugar, le sigue Instagram, Facebook , Messenger de Facebook , Uber, el juego Super Mario Run, Wish, Spotify y Google Maps.Por su parte las más descargadas de la tienda Google Play de Android, son Messenger de Facebook Facebook Lite, Facebook , le siguen Instagram, Wish, Uber, Snapchat, Super B Cleaner y el juego Subway Surfers.SocraticComo todos los años el gigante Google dio a conocer el nombre de la aplicación más popular de 2017. Entre ‘apps’ de videojuegos, redes sociales , música, películas, libros, fotografías, mapas, transporte, idiomas y muchas otras, el buscador escogió de acuerdo a su criterio a la más exitosa. Esta vez, el premio se lo llevó Socratic, una herramienta móvil diseñada para ayudar en sus tareas escolares a los niños.La compañía tecnológica destacó el "diseño inteligente y atractivo" de la aplicación educativa, además de su utilidad para la resolución de las tareas cotidianas de los más pequeños.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi