Año nuevo, vida nueva es un eslogan que de tanto repetirlo puede terminar no diciendo nada. En realidad, la novedad no es exclusiva del año que comienza, es de todo cuanto existe.Existe la alborada, nueva en cada amanecer. Existe el poniente, nuevo en cada atardecer. Mis ojos tienen el poder de encontrar novedad en todo cuanto miran.Paul Claudel , gran poeta, escribió arrobado: "Las palabras que empleo, son las palabras de todos los días y ya no son las mismas; estas flores son tus flores, y dices tú que no las reconoces; ese mar es nuestro mar, y eh aquí que voy hollando sus olas triunfalmente".No necesito un año nuevo para experimentar la novedad, pues hasta en la piedra hay espíritu, pura novedad. Cada día es nacimiento, comienzo, vida nueva. José Hierro junta palabras con asombrosa novedad. " Aquí principia el tiempo, / urna de luna, cárcel del aroma, / es ya todo celestemente material ". No pregunto qué significa lo que estoy leyendo, lo disfruto.Tengo sentidos en el cuerpo y sentidos en el alma. Los cultivo con esmero infinito para que me embriaguen con la novedad de cada acontecer. Ojos, oídos, olfato, gusto y tacto me dan el gusto de vivir de la novedad de cuanto miro, escucho, huelo, gusto, hablo y toco, pues cuanto más los cultivo, mis sentidos, más sutil me vuelven en percibir luces, sonidos, olores, sabores, palabras y formas de constante novedad.Cada uno de mis pensamientos, sentimientos y recuerdos tienen como distintivo la novedad, gracias a mi capacidad ilimitada de pensar, sentir y recordar. Cuanto más pienso, siento y recuerdo, más me abro a la novedad del infinito.Lo que sé de Dios ya no es Dios, eso fue. Me intereso en pulir mis potencias y sentidos para disfrutar la eterna novedad divina. " Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron " (Apoc. 21,1)." Y déjame muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo ". Son versos de San Juan de la Cruz, que él mismo comenta. "Es tal un no sé qué que se siente quedar por decir […], y un altísimo entender de Dios que no se sabe decir, que por eso lo llama no sé qué, que si lo otro que entiendo me llaga y hiere de amor, esto que no acabo de entender, de que altamente siento, me mata".Cultivo con esmero mis sentidos de cuerpo y alma para vivir disfrutando la novedad que soy, regalo continuo de la eterna novedad divina.