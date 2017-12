/ La renuncia de los congresistas Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos y Gino Costa a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio y de altos funcionarios del Ejecutivo, incluyendo al ministro de Cultura, S alvador del Solar , quien dimitió el pasado miércoles; agravan el panorama político del Perú y la legitimidad del presidente, Pedro Pablo Kuczynski , quien, a juicio de analistas consultados por EL COLOMBIANO, se encuentra cada vez más "secuestrado" por el fujimorismo, luego de haber indultado al expresidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre.Mientras miles de personas han participado en marchas contra el indulto en las principales ciudades del país, Kuczynski tomó juramento al nuevo ministro del Interior, Vicente Romero, un exdirector de la Policía fuertemente cuestionado por la opinión pública, por haber hecho parte de la campaña presidencial de Fujimori en 1990.Cambio de fuerzas En Perú, tras las elecciones legislativas de 2016, el Congreso quedó dividido en 2 grandes fuerzas: con 73 escaños, Fuerza Popular, el principal partido fujimorista, alcanzó un peso mayoritario. Frente Amplio, el partido de izquierda más representativo, se posicionó con 20 curules como la segunda fuerza parlamentaria hasta el pasado 10 de julio, cuando por conflictos internos, se dividió.María Fernanda Castro , politóloga y especialista en Liderazgos Políticos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de Lima, dijo que 10 de los disidentes del Frente Amplio conformaron el movimiento Nuevo Perú, "dejando a Peruanos por el Kambio, el partido del presidente, con el segundo mayor número de representantes en el Congreso, 18", retornando la mayoría a los movimientos de derecha.Añadió la analista que durante todo 2017 se vivió en el Perú un escenario de ingobernabilidad, "porque el presidente tenía un Congreso totalmente en contra, que iba a legislar contra los intereses del Ejecutivo. Por eso, todo este tiempo, Kuczynski ha intentado tener una especie de actitud de diálogo con ellos y ahora les ha concedido el tema del indulto, del que aún no tenemos certeza sobre la forma en que se pactó" .De acuerdo con el reglamento del Legislativo, los parlamentarios que se apartaron del oficialismo conservan su voz y voto en la plenaria, pero no pueden integrar comisiones. Tampoco pueden sumarse a otros movimientos políticos ni establecer nuevas alianzas, de acuerdo con la denominada "Ley Antitrasfuguismo" que entró en vigencia durante el tercer trimestre de este año."Pacto por la impunidad" Ante la dimensión que ha tomado la crisis, el presidente Kuczynski anunció que conformará un "gabinete de la reconciliación", lo que a juicio de la politóloga Castro, evidencia que el fujimorismo no ganó las elecciones presidenciales, pero "se está tomando el Estado por la fuerza y hay un chantaje político de por medio. Kuczynski les está entregando su gabinete entero y cuando se hacen este tipo de tratos, es a cambio de algo".En ello coincide Guillermo Valdizán , dirigente del movimiento Nuevo Perú, quien le afirmó a este diario que el indulto a Alberto Fujimori "selló un pacto infame, un pacto que busca proteger al presidente, a su cúpula y también al partido fujimorista, porque ya está llegando al Perú la información del juicio sobre Odebrecht (en Brasil) y tenemos ya evidencia que compromete a estas personas y organizaciones políticas de la derecha peruana".Y es que ayer, la Fiscalía de la Nación llamó simultáneamente a declarar a Pedro Pablo Kuczynski y la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori , por sus presuntos vínculos con Odebrecht, luego de que en la mañana se conociera que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobara un Estatuto que apartó del caso al juez Richard Concepción Carhuancho , que hasta ese momento había estado al frente de la investigación."Esto levanta serias sospechas de que se estaría gestando un panorama de impunidad. Cada uno está tratando de salvar su cuello", concluyó María Fernanda Castro, dejando claro que la reconciliación que prometió Kuczynski , finalmente busca favorecer sus propios intereses y los de Keiko Fujimori , usando para ello las instituciones de un país que se sumerge cada vez más hondo en la incertidumbre política.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi