/ "Nunca más guarimba, planes preventivos, y el que ose convocar a la guarimba, acción inmediata de la ley y la Constitución", dijo este jueves el dictador.Nicolás Maduro está chingo por activar la represión. Este jueves pidió a los militares planes preventivos para evitar en 2018 nuevas protestas contra el Gobierno como las que entre abril y julio de este año dejaron más de 100 muertos, la mayoría de ellos por acción de sus serviciales fuerzas de seguridad.Ante soldados alineados con motivo del saludo de fin de año a la Fuerza Armada, Maduro los instó a no permitir el resurgimiento de los grupos que generaron violencia y terrorismo durante las protestas de este año."Este fue el año de todas las amenazas, de todas las agresiones, pero también de todo el heroísmo, donde hemos demostrado que Venezuela sí puede y que nadie podrá con nosotros. Hemos triunfado sobre la violencia", señaló."Nunca más guarimba, planes preventivos, y el que ose convocar a la guarimba, acción inmediata de la ley y la Constitución. No más guarimba, no más violencia. Venezuela ha dicho queremos paz y la vamos a tener y vamos a defenderla", dijo. Trump , el omnipresente Maduro agregó que 2018 será el año de la gran prueba, sin mencionar que planea buscar una reelección en las presidenciales previstas para fines del año, a pesar del estancamiento económico y la inflación galopante.En su discurso, señaló que la Fuerza Armada debe usar sus equipos de inteligencia para descubrir y reducir a los grupos que tengan planes de generar violencia."La Fuerza Armada, con equipos de inteligencia, que los tenemos, con tropas de acción rápida, debemos contenerlos, para levantar mecanismos de seguridad y defensa frente a grupos violentos que tenemos identificados en el país y que son financiados desde Miami y dirigidos desde Colombia", agregó.Señaló que los planes de desestabilización contra el Gobierno no han cesado en los últimos días de 2017, cuando grupos especializados han saboteado el sistema eléctrico en la estratégica región occidental del Zulia, un estado tradicionalmente petrolero y agrícola.Asimismo, Maduro dijo que Estados Unidos ha llegado a un punto peligroso de desesperación por el fracaso en 2017 en su intento de derrocarlo."El imperialismo norteamericano y el gobierno de Donald Trump han llegado a un punto peligroso de desesperación por su fracaso en 2017 de tratar de derrotar y derribar a la revolución bolivariana y socialista de Venezuela ", aseveró.En las últimas horas se registraron diversas protestas espontáneas en Caracas en medio del descontento popular por la escasez de alimentos.Dirigentes opositores atribuyeron la movilización en sectores populares a la promesa incumplida del Gobierno de distribuir piezas de cerdo para las cenas de Navidad y fin de año. Maduro denunció que la entrega fue saboteada desde Portugal.