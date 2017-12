/ El atletismo latinoamericano consiguió en la venezolana Yulimar Rojas una nueva joya, un diamante que con el tiempo se ha ido puliendo para disputar la hegemonía de la colombiana Caterine Ibargüen.La venezolana Yulimar Rojas estiró sus piernas de palmípedo hasta los 14,91 metros y conquistó el título mundial de triple salto, una de las hazañas más grandes de una deportista latinoamericana en el año 2017.El 7 de agosto la corona del triple salto femenino se quedó en poder de la venezolana Yulimar Rojas, que en el Mundial de Londres marcó 14,91 metros y batió por dos centímetros a la campeona olímpica, la colombiana Caterine Ibargüen.Con mucha disciplina y constancia, ese sueño de Yulimar se hizo realidad, y esto le ha permitido llevar el nombre de Venezuela hasta lo más alto.Yulimar, de 22 años, comenzó su era dorada y esta victoria le dio el premio como la mejor atleta de 2017 de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC).Tras titularse campeona de Salto Triple en el Mundial de Atletismo disputado en Inglaterra y ganar de la medalla de plata en la final de la Liga de Diamante en Suiza, la venezolana sigue trazando metas para hacer historia y llevar el tricolor patrio en lo más alto del podio."Desde Río 2016 me he planteado ser Yulimar Rojas quien deje a Latinoamérica en lo más alto del podio", señaló la atleta. Rojas añadió que buscará ganar más medallas y seguir siendo el motor deportivo en Venezuela Entre sus últimos logros Yulimar Rojas fue seleccionada como la Mejor Atleta del año 2017 en América, por parte de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO).Rojas expresó su satisfacción por el premio y resaltó en un comunicado de prensa: “Esto me tomó por sorpresa y ha sido lo más grata que me ha podido suceder. Cuando se trabaja con sacrificio y humildad se logran premios importantes”.La anzoatiguense, que además ganó en agosto la medalla de plata en la Liga de Diamantes con un brinco de 14,52, indicó que la distinción otorgada la motiva a “seguir trabajando y perfeccionando las técnicas para continuar conquistando medallas a nivel internacional”.Además de las preseas en el Mundial de Londres y la Liga de Diamantes, este año la atleta de 21 años conquistó plata en el Campeonato Suramericano de Atletismo de Asunción, Paraguay, con 14,36 metros; y oro en el Meeting Internacional de Guadalupe (14,67 metros) y en la Copa del Rey y la Reina de Clubes de España (14,79 m).En uno de sus más recientes mensajes, publicado en su usuario en Instagram, Yulimar compartió parte de la letra de la conocida gaita Mi Ranchito, del compositor venezolano Ricardo Portillo.“Nunca te rindas, lucha por tus sueños, no pares, no desistas, no te rindas y nunca permitas que destruyan tus deseos y objetivos. Aférrate a ellos y llegarás muy lejos”, escribió la atleta para acompañar el emotivo tema.Yo vengo de la pobreza de donde la vida es dura de un ranchito sin pintura donde existe la humildad, allí donde anhelé y deseé tener una vivienda digna allí empezó todo, en mi rancho está la razón de mi existencia una historia una vivencia y ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. Mi ranchito es como el tuyo ese es la pura verdad lo quiero tanto lo arrullo con infinita humildad, ese rancho tan querido el mismo donde nací allí tengo mi raíz por eso nunca lo olvido. Mi corazón se conmueve cuando cae un aguacero, escampa afuera primero porque mi rancho se llueve, deberíamos por derecho o simplemente al nacer la alegría de tener cuatro paredes y un techo. Recordando mis inicios y la promesa hecha a mi madre de luchar por tener una casita con 4 paredes para ella y mi familia…! Nunca te rindas lucha por tus sueños no pares no desista no te rindas y nunca permitas que destruyan tus deseos y objetivos, aférrate a ellos y llegarás muy lejoos. #teamrojas45 #miranchitoUna publicación compartida de Yulimar Rojas🌈 (@yulimarrojas45) el Dic 23, 2017 at 4:55 PSTYulimar suma los siguientes títulos: – Medalla de plata en los Juegos Olímpicos Río 2016.– Campeona del Mundial de Atletismo bajo techo, realizado en 2016 en Portland, Estados Unidos.– Campeona del Mundial de Altletismo, efectuado en agosto de este año en Londres.– Reconocida en noviembre de este año como la mejor atleta femenina de América.– También el mes pasado recibió el premio Estrella Emergente durante la ceremonia del atletismo mundial en Montecarlo, Mónaco.– Fue escogida en diciembre de este año, por más de 117 medios de comunicación del mundo, como la mejor atleta de la temporada, junto al beisbolista venezolano José Altuve.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi