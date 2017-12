/ El pasado martes 26 de diciembre se consumó el feminicidio número cien en Puebla, México. Pese a que aún no finaliza 2017, el número de mujer es asesinadas ya es superior al mismo período en los últimos cuatro años.>> Aumenta trata de niñas y feminicidios en México durante 2017La víctima, cuya identidad no ha sido revelada por los medios debido a no portar algún documento de identificación, tenía aproximadamente 25 años de edad y fue hallada sin vida por un vecino al fondo de una barranca en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, con señales de haber sido golpeada y asfixiada.#Video 2017 se convierte en el peor año para niñas y mujer es en México: trata y feminicidio se disparan en el país https://t.co/hSEXVCGfcH pic.twitter.com/XQh8UqoBaU— Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) 26 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi