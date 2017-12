/ El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, condenó el atentado terrorista ocurrido en un centro cultural de Kabul (capital de Afganistán) que se cobró la vida de 41 personas y dejó 84 heridos.Guterres calificó el siniestro como un acto indiscriminado, según un comunicado publicado este jueves.Asimismo, expresó palabras de condolencias a las víctimas y a los familiares de los fallecidos, además, pidió por la pronta recuperación de los 84 heridos, de los cuales cinco permanecen en estado de gravedad.El secretario general de la ONU recalcó la importancia de comenzar proceso de paz ya que, según su opinión, este es el único camino para alcanzar la paz y estabilidad en Afganistán.El presidente de la ONU, Miroslav Lajcak, rechazó las acciones cometidas por el grupo terrorista del autodenominado Estado Islámico (Daesh, en árabe), quien se atribuyó el atentado.Outraged by today's despicable terror attack in #Kabul #Afghanistan . #UNGA has condemned #terrorism in all its forms. Such attacks try to stoke fear but will never shake our commitment to peace. At @UN , we stand w/ today's victims & @AfghanMissionUN .— UN GA President (@UN_PGA) 28 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi