/ .- Caribes de Anzoátegui sigue ganando. Una vez más su ofensiva dio de qué hablar y respondió en momentos oportunos, para llevarse el triunfo, su séptimo de manera consecutiva , contra los Navegantes del Magallanes, por pizarra de 8-5, en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.Luis Jiménez y Willians Astudillo condujeron la victoria aborigen al irse de 3-2 y de 5-3, respectivamente, remolcando entre los dos cinco de las ocho carreras producidas por los anzoatiguenses, que ahora se ubican en el quinto lugar de la clasificación empatados con Águilas del Zulia, pero con dominio de la serie particular.José Martínez abrió las acciones por el Magallanes en la segunda entrada con sencillo impulsor de una carrera. Sin embargo, Caribes respondió rápidamente en la parte baja de ese mismo capítulo y con un doble de Astudillo el partido se igualaría 1-1. Posteriormente, Luis Hernández pondría la segunda en la cuenta de la "Tribu", con un suave inatrapable al center.La alegría de los anzoatiguenses duró poco, pues al inning siguiente Ronny Cedeño empataría las acciones una vez más con largo doble entre left y center. Acto seguido, el propio Cedeño anotaría la tercera de los filibusteros gracias a un rodado por primera de José Tábata.Pero los de casa no se quedaron con los brazos cruzados y en la baja de ese mismo tramo, Jiménez, con uno en base, pondría nuevamente arriba en el marcador a Caribes con un soberbio cuadrangular por el centerfield.En el cuarto, Anzoátegui seguiría aumentando el score. Astudillo volvería a figurar conectando largo vuelacercas solitario hacia el left, que puso las acciones 5-3.Más adelante en el inning, Rafael Ortega aprovechó un mal tiro hacia segunda del receptor Jesús Sucre para anotar desde la antesala la sexta de los aborígenes.Magallanes se acercó en el quinto con un imparable impulsor de Tábata, que trajo la cuarta de los eléctricos.Los indígenas harían una más en el séptimo gracias a un largo inatrapable por la derecha de Jiménez. En el octavo René Reyes selló el triunfo con un tubey que aportó la octava y definitiva rayita de los indígenas.Según informó Prensa LVBP, Navegantes hizo una carrera en el noveno, cortesía de un rodado al cuadro de Jesús Valdez. Fernando Cruz se llevó el triunfo, mientras que Eulogio "Frankie" De La Cruz cargó con el revés."Todavía queda un partido y tenemos que seguir con esta misma intensidad. No tanto para terminar en un buen lugar en la tabla de posición, sino para no perder este ritmo de juego, que debemos mantener en los playoffs . Por eso estamos donde estamos y, por supuesto, jugando como lo hemos venido haciendo. Eso será clave de aquí en adelante", dijo el manager de Caribes, Omar López, al finalizar el partido.