La realidad de nuestro país es una demanda constante de respuestas distintas a las situaciones que se presentan. La Universidad Bolivariana de Venezuela ,UBV no escapa a este principio. Cuando nació era la época de las vacas gordas, y el Gobierno Revolucionario invertía en una institución que cumplió objetivos claros y precisos.Incluir y dar formación a un pueblo excluido. Hoy esas siguen siendo sus premisas principales, pero llego la época de las vacas flacas en donde lo que ocurre en el país afecta a la comunidad ubevista, porque no es una isla apartada ni distinta.Al contrario, la UBV está tan enraizada en las comunidades que las y los estudiantes viven y conocen las carencias que existen y buscan solución a través de sus proyectos integrales comunitarios.Hay quienes critican las diversas gestiones que han estado o están actualmente.Unos aplauden a Yadira Cordova, otros a Prudencio Chacon otros tantos a Maryann Hanson. Otros los fusilan y lapidan como criminales.Tienen razón? Las pruebas deben ser presentadas. Hay quienes dicen que Yadira permitió el robo de grandes sumas a muchos sin poner control alguno. No seria raro porque eran épocas de vacas gordas. A prudencio lo acusan de ser el rector viajero, nunca paro en la UBV, sino para firmar sus cheques de viaje.Eran épocas de vacas gordas. A Maryann Hanson la acusan por las carencias en el comedor, por los daños en los transportes y otros innumerables males que padece actualmente la UBV, por falta de inversión en una época de vacas flacas.Hago la observación de las vacas gordas y flacas para aclarar que levantar acusaciones contra uno y contra otro sin pruebas en mano, sin conocer el contexto es ser simplemente un inquisidor, que caza brujas, acusando a mujer es inocentes.No conozco a Yadira ni a Prudencio, pero si aMaryann Hanson. La conocí en su época en la UCV y la vi en su múltiples luchas en las épocas actuales, impulsando innumerables proyectos como la Colección Bicentenaria y las Canaimas Educativas, por mencionar solo dos, que catapultaron la gestión del presidente Hugo Chávez y permitieron alcanzar el triunfo a nuestro actual presidente Nicolás Maduro Hoy la acusan de antimadurista, de ser antirevolucionaria, de ser corrupta, de no oir, de permitir permear a la derecha dentro de la institución. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comY me pregunto. ¿Antimadurista? quién ha sido la rectora que ha defendido en el CNU, la gestión del gobierno. Cuando prendo la tv, la veo es a ella. La confianza que tienen los ministros en ella, es innegable y no se lo ha ganado por su nombre o por su linda cara, sino por su postura contundente y firme.¿Antirevolucionaria?: Quién ha atacado a quienes cobraban comisiones en algunas direcciones dentro de la UBV y los ha removido de sus cargos, no por chisme sino por tener evidencias en mano ¿Quién no oye?: si es publico y notorio que su despacho está abierto todos los días del año, para quien vaya con ideas, proyectos y posturas claras.Yo lo puedo señalar, porque fui un día a exponer una idea, y se me atendió y apoyo. ¿Permitir que la derecha se perneará en la UBV? su situación no es nada fácil, incluir a todas y todos es un derecho que se debe garantizar así lo solicito el comandante.En ese devenir las y los opositores han hecho su agosto.He visto docentes que enseñan capitalismo puro, hay estudiantes que acusan sin ton ni son, bajo la fachada de ser revolucionarios sola para buscar la división interna, y hay trabajadores que critican constantemente, pero no cumplen con sus labores.Es claro que hay directores que no trabajan en equipo, eso sucede en todos lados y deben ser evaluados, porque matan la gestión, al ser ineficientes e incapaces.Carencias hay. Deterioro hay, lo que impide hacer algunas cosas. Pero no es excusa. Debemos buscar soluciones y respuestas. Una gestión no es solo una mujer , es un equipo. y para eso hay dos vicerrectores y un secretario general. Porqué no se les menciona porque no se les acusa. Acaso no tienen responsabilidad o no las asumen.Asdrúbal Barrios:Soy docente investigador de la UBV,.luchador social e integrante del movimiento educativo socialista venezolano.

