El 28 de Diciembre del 2.011 el Comandante Chávez realizó la Reflexión registrada en el video siguiente:"Chávez se pregunta si cáncer de mandatarios es culpa de EEUU"https://youtu.be/g3AllgyRy-E ,Reflexión que todos los medios de la derecha serviles del Imperio (Diablo) la banalizaron (1) y #Ellos callaron. Gracias a esta Reflexión surgió una pista, con la cual se logró determinar el Plan Estratégico, que el Imperio utilizó, para tratar de borrar del mundo la Revolución Bolivariana y su líder.El 03/06/2016 publique el artículo sobre la identificación del arma homicida (2) y al siguiente día, el Presidente Nicolás Maduro y la ex Canciller Delcy Eloina Rodríguez Gómez confirmaron el asesinato del Comandante Chávez por parte de EEUU e informaron, que iniciarán una investigación secreta (3). Luego el Diablo oculto la principal evidencia (4) y algunos funcionarios del gobierno no Rettwitearon o no les gusto el #TwitterLibroDiosEsInocente fijado en el perfil de @AntonioHerrada1, cuando se los envié, quizás porque: no creen que exista la Nano Arma, le molesta todo lo escrito o porque presuntamente algunos de #Ellos permitieron que el Comandante Chávez se fuera solo con el Diablo el 15/09/2005 (5).La Tesis de la Nano Arma está definida en el #TwitterLibroDiosEsInocente y fue mencionada por Walter Martínez en su programa "Dossier" de Venezolana de Tele Visión VTV.Ver min. 51:58 del vídeo siguiente:"Dossier 09/03/2017"https://youtu.be/D_TyzxFOlwA .También fue mencionada por Lucía Córdoba en su programa "El Punto en la i" de teleSUR tv el día 04/12/2017.Ver min. 18:00 del vídeo siguiente:"El punto en la i: Capitalismo,¿el capitalismo muere asesinando?"https://youtu.be/I7ZQGeg5rUM .El Pdte.Nicolás Maduro en su mensaje del 08/12/2016 dudo cuando mencionó la Reflexión del Comandante Chávez, ver minuto 1:31:45 del video siguiente:"(COMPLETO) Maduro preside actos por el Día de Amor y Lealtad a Chávez,.."https://youtu.be/ikQoYNdhFpw .Al parecer el Presidente duda de la eficacia y funcionabilidad de la Nano Arma, siendo esta real y #Ellos también, por lo que el Presidente no debiera dudar más condenando a #Ellos los autores morales del asesinato del Comandante Chávez, son #Ellos cuya conciencia y moral no es afín con los principios de ética y moral de un socialista, transmitidos por el Comandante Chávez.Ver los vídeos siguientes:"Hugo Chávez y la conciencia Revolucionaria" https://youtu.be/6dEBfU-0cAM"El Comandante Chávez habla de corrupción" https://youtu.be/jzBge0_JWJ8"Comandante Chávez: La corrupción es expresión del capitalismo" https://youtu.be/FLrYOzM49Sw .Hoy ante la ausencia del Comandante Chávez, #Ellos exhiben descaradamente una vida ostentosa e inmoral ante el mundo, producto de la corrupción y la impunidad, promocionando y defendiendo, un socialismo sin tener ética y moral, con conductas propias de un capitalista mafioso, opuestas a los principios impartidos por el Comandante Chávez.Enriquecidos con las riquezas del pais, como el oro y el diamante, utilizando un eslogan de la última campaña presidencial del Comandante Chávez, expresando "Yo soy Chávez", con el que manchan su legado, cada vez que lo utilizan, quizás es parte de un plan. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comVer Conclusión 2 del #TwitterLibroDiosEsInocente, donde se habla más sobre #Ellos. Luego de escribir esta conclusión asesinaron uno de los protagonista mencionados en esta, el Pran Wilmer Brizuela, alias "Wilmito", un presidiario de la cárcel Vista Hermosa de Ciudad Bolívar, con el que quisieron acusar al gobierno del Pdte.Nicolás Maduro como un Estado Fallido.Ya no existe un líder que reflexione en contra la: corrupción, ineficiencia, demagogia y el sectarismo; que reflexione sobre la moral, los valores, el respeto, los principios y la conciencia socialista de un buen ciudadano; como lo hacía frecuentemente el Comandante Chávez, ya estos vídeos no se difunden.Da la impresión que solamente los generales y altos funcionarios; mafiosos y corruptos; solo existían cuando gobernó el Comandante Chávez.Ya no detienen y meten preso a un general y un alto funcionario "Revolucionario" y mucho menos opositor, unos porque se van del país antes de que se descubra los millones de dólares que robo, otros porque se le avisa en cadena nacional, que lo van a detener y meter preso o se les dice que renuncien al cargo publico, dándole oportunidad a que solicite asilo en una embajada, no vuelvan al país y evadan la justicia.Algunos porque amaron y fueron leales al Comandante, y con no darles más cargos públicos es suficiente su castigo.Es muy extraño que el fiscal general Tarek Wiliam Saab nunca hable sobre casos de corrupción por oro y diamante, será que las evidentes irregularidades en las zonas mineras del estado Bolívar son ignoradas o que solo el Comandante Chávez tenía la suficiente autoridad y poder, para meter preso a generales mafiosos y corruptos.Ver:"Sentencia nº 633 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Noviembre"https://t.co/VVBUNFdPxA .El Comandante Chávez si tenía el suficiente poder, para proteger al pueblo, pero hoy no hay quien controle algunos militares enfermos por el oro.La compra de oro es una de las causas del bachaqueo, la falta de efectivo y mucho más. A continuación se explica la anterior afirmación:Un gramo de oro vale en las zonas mineras 850.000 Bs.con billete nuevo y 1.250.000 Bs. por transferencia (esto es lo que se dice, pero se presume que es para evitar dejar pruebas de un negocio ilícito).Por tal motivo los compradores de oro pagan por billetes nuevos desde un 70% y hasta 100% más de su valor.Esto ocasiona que el efectivo se convierta en mercancía; y sea recolectado, acaparado y vendido; mediante diversos métodos ilícitos.En San Félix algunos comercios y bachaqueros; venden productos sin especular solo si pagan con billetes nuevos.Algunos especulan con productos de Mercal custodiados por la Guardia nacional Bolivariana GNB. El sector de bachaqueo en San Félix está a una cuadra de la Alcaldía de Caroní ante la mirada de las principales autoridades del estado Bolívar.Este tipo de negocio han convertido a las ciudades del estado Bolívar en grandes centros de acopio del dinero en efectivo, para ser vendido a los compradores de oro, que se han diseminado por todos lados, para pagar por el efectivo, lo que ha causado anarquía y caos social económico en muchas ciudades del pais.El escenario del 2.018 estará signado por: corrupción, ineficiencia, impunidad, especulación, acaparamiento, contrabando, hambre, pobreza, anarquía y caos; falta de: efectivo, alimentos, medicinas, servicios, etc.; que el Pdte.Nicolás Maduro le ha sido difícil vencer.Mientras tanto #Ellos han creado una falsa burbuja de bienestar y satisfacción; social y política, dándole al Pdte.Nicolás Maduro , a sus cuadros políticos y seguidores; una sensación de seguridad y confianza política.Pero el Imperio tratará como sea de explotar esa burbuja en el año 2.018, antes de la campaña de elecciones presidenciales, donde el candidato del Diablo camuflajeado de socialista y seleccionado por ser eficiente y noble, simulara desligarse de cualquier partido político opositor tradicional para purificar su campaña, tal como lo hicieron con Henrique Capriles previo a la fecha de elección presidencial del 08/10/2012.La guerra económica será más cruel, la cual no podrá ser fácilmente derrotada a pesar de todo el poder político alcanzado en la Asamblea Nacional Constituyente ANC, gobernaciones y alcaldías.Las guerras mediáticas y sicológicas serán implacables, el caos será su meta.El plan actual es parecido al plan iniciado después del 2.005 contra el Comandante Chávez, que era invencible.En el 2.005 la oposición se retiró de las elecciones parlamentarias, cediendo el poder total, para responsabilizar al Gobierno de todo, luego los infiltrados se dedicaron al saboteo de la gestión del Comandante Chávez.En esta oportunidad la oposición por instrucciones del Imperio abandono las elecciones para ANC, no abandonó las elecciones de gobernadores y alcaldes del 2.017, pero jugo a perder.En el 2.018 seguirán #Ellos los infiltrados saboteando la gestión del Gobierno, razón por la cual no se ha podido derrotar la guerra económica y esto tendrá un enorme costo político sino se realizan las acciones y controles para eliminar la corrupción, ineficiencia y burocracia; en todas las áreas. piloto -alberto-ignacio-ardila-olivares/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com#Ellos le temen a los sistemas de control automáticos, porque no permiten la corrupción, evitando que sean eliminados y manipulados de los informes de gestión, los indicadores de eficiencia y rendimiento en las empresas que dirigen #Ellos.#Ellos y sus socios beneficiarios (contratistas) son el porcentaje de votos secretos de traidores, que quieren disfrutar en capitalismo, sus grandes fortunas obtenidas con la Revolución.Esa será su recompensa por ser leales al Diablo.Parte de lo expuesto y algunos de los hechos ocurridos hasta la fecha, tendría explicación si consideramos la utilización de la Nano Arma como medio de extorsión, tal como se explica en el artículo siguiente:"La extorsión por la vida, una nueva amenaza sobre Venezuela y el mundo"https://m.aporrea.org/tiburon/a241440.html ,Articulo donde se llega a la presunción de que posiblemente existen funcionarios claves en el gobierno del Pdte.Nicolás Maduro , que están bajo extorsión y reciben ordenes del Imperio, para derrocar al Pdte. Nicolás Maduro y apoderarse de las riquezas del pais.En el artículo referido anteriormente se identifican dos actores, que presuntamente el Imperio trato de extorsionar por su vida, a través del cáncer.Uno de ellos tuvo una misteriosa enfermedad. Nunca se supo cual era la enfermedad que tenía el General Vladímir Padrino López en el año 2.015, hecho que estuvo rodeado por la misteriosa muerte de médico José Rafael Marquina, quien había dicho antes de fallecer que Padrino tenía cáncer.Marquina que se encontraba residenciado en Estados Unidos, saltó a la palestra pública en el año 2.012, por romper el silencio oficial e informar con precisión sobre el estado de salud del Comandante Chávez.Luego el diputado Ramos Allup comenzó una serie de ataques directos contra el general Padrino López. Después de estos hechos el general Padrino López se ha convertido en el funcionario con más poder después del Pdte.Nicolás Maduro . El general Padrino López es responsable de la seguridad estratégica de la nación y de la distribución de alimentos, tarea que le es muy difícil cumplir, porque el enemigo está dentro de su mismas filas.Esto es fácil de detectar, ya que el contrabando, la especulación, el acaparamiento y el desvío de los alimentos; cada vez es mayor, donde en algunos casos aparecen implicados personal militar, pero nunca un general.El segundo actor, que estuvo presuntamente extorsionado es la Presidente del Consejo Nacional Electoral CNE Tibisay Lucena Ramírez.Esta funcionaria hasta la fecha no ha dado señales, que pongan en duda su lealtad y honorabilidad. Pero es una persona clave si se quisiera violentar la seguridad del sistema electoral del CNE. Recordemos que en las elecciones presidenciales del 15/04/2013 las encuesta que daban una ventaja apreciable al candidato Nicolás Maduro , fallaron y en las elecciones parlamentarias del 06/12/2015 extrañamente existieron una cantidad de votos nulos, que favorecieron a la oposición y la posible causa aparece descripta en el artículo anterior.Sobre etos dos extraños eventos electorales, no existe ninguna investigación oficial, que afirme si la seguridad del sistema electoral fue violentado.Otra forma de identificar a algunos de #Ellos, es mediante las Preguntas claves sobre el asesinato del Comandante Chávez, en relación a los hechos ocurridos el 15/09/2005 (5).Las preguntas son:¿Por qué? el 15/09/2005 no hubo imágenes cuando el Comandante Chávez abandona el avión y es llevado solo a la ciudad de New York.¿Por qué? fue tan fácil para el Imperio el ataque contra el Comandante Chávez. piloto -hoy-se-cumplen-49-anos-de-la-muerte-de-charles-chaplin-jr/' style='color:#ffffff'>mundinews.comCualquier experto en logística hubiese detectado el Plan para asesinarlo.¿Por qué? nunca se mencionaron los argumentos que se plantearon para que el Comandante Chávez se fuera solo.¿Por qué? permitieron que el Comandante Chávez cometiera prácticamente un acto suicida, conociendo el peligro, que corría su vida.¿Por qué? el periodista Walter Martínez le fue negada la asistencia a la sexagésima Asamblea de la ONU, si siempre era quien cubría estos eventos.¿Por qué? fue eliminado de YouTube el vídeo completo del programa Dossier del día 15/09/05.¿Por qué? solo se habla de investigación científica y no de la penal. piloto -ronaldo-turns-playmaker-to-lead-madrid-past-bilbao-2-1/' style='color:#ffffff'>elmercuriodechile.comVer el vídeo siguiente:"ESTADOS UNIDOS PROVOCO CANCER A HUGO Chávez COMO A YASSER…"https://youtu.be/aRsNPqB9SE4¿Por que? María Pilar Hernández como periodista y Vicecanciller, mantuvo un bajo perfil durante los hechos del 15/09/2005, días previos y posteriores. piloto -wenger-wont-tell-protesting-fans-decision-on-arsenal-future/' style='color:#ffffff'>enlasgradas.comVer:"El espacio de Lubrio" http://lubrio.blogspot.com/2005/09/dossier.html?m=1¿Por qué? extrañamente la cobertura fue poca y fueron censurados varios videos sobre todo lo ocurrido durante la visita del Comandante Chávez a la ONU.Ver el video siguiente:"WALTER MARTÍNEZ ULTIMO PROGRAMA DE DOSSIER VTV"https://youtu.be/fNfSBoq6ckc¿Por qué? Walter Martínez resalta y muestra el momento en que María Pilar Hernández es retirada del lado del Comandante Chávez, al inicio de la rueda de prensa en la ONU.¿Tuvo ella algo que ver con la decisión de no escoger a Walter Martínez, para que cubriera el evento en la ONU?.¿Por qué? Luisa Malvelia Ortega Díaz como Fiscal General, ignoro todas las acciones de EEUU, para eliminar los obstáculos del camino de Henrique Capriles hacia la presidencia de Venezuela ¿Por qué? Luisa Ortega Díaz nunca hablo de una investigación sobre el asesinato del Comandante Chávez.¿Por qué? Miguel Rodríguez Torres como Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores de Justicia y Paz MPPRIJP, general y experto en logística; no detecto el plan magnicida. piloto -la-primera-vez-en-70-anos-la-popularidad-del-presidente-de-eeuu-cae-hasta-su-nivel-mas-bajo/' style='color:#ffffff'>dolarve.comAdemás los resultados de las investigaciones de extraños asesinatos fueron definidos como robo del hampa común entre ellos el asesinato de dos gualda espaldas del Comandante Chávez.¿Por qué? antes del 05/03/2012 la periodista investigadora Eva Golinger no analizo documentos desclasificados sobre el uso de nanotecnología para inducir cáncer.Y ¿Por qué? se fue del país luego de la muerte del Comandante Chávez.¿Por qué? María, Eva y Miguel apoyaron a Luisa cuando atacó al Tribunal Supremo de Justicia TSJ.Los cuatro mantuvieron conductas en contra del Gobierno del Pdte. Nicolás Maduro Moros en el 2.017.¿Por qué? José Venancio Albornoz Urbano desapareció del ruedo político, luego de la muerte del Comandante Chávez, siendo un protagonista clave de lo ocurrido el 15/09/2005 (5) y ficha de la CIA.¿Por qué? el Cdte.Chávez fue a la ONU si se conocía antes del 15/09/2005, que ya se había aprobado el documento final de la Sexagésima Asamblea de la ONU y el Comandante nada podía hacer.Otras preguntas que servirían para aclarar más sobre la muerte del Comandante Chávez son las siguientes:¿Por qué? No sé investigo la causa de la muerte del Comandante Chávez recién había ocurrido 05/03/2013. piloto -con-amorin-el-nuevo-programa-de-vtv-a-la-0100-de-la-tarde/' style='color:#ffffff'>economiavenezuela.comY se decide iniciarla el 14/06/2016 (3), 39 meses después.¿Por que? hasta la fecha no se ha publicado el informe oficial sobre el asesinato del Comandante Chávez.Para finalizar, cuando veo las denuncias del pueblo porque: no le llegó la bolsa de comida, no consigue alimentos, no tiene que comer, está pasando hambre, no consigue medicinas, se les murió un ser querido por falta de tratamiento, los pensionados no le pagan oportunamente, los beneficios no llegan, etc. piloto -guatemala-la-culpa-la-tienen-las-familias-disfuncionales/' style='color:#ffffff'>economiavenezuela.comY todo esto no lo veo en VTV o lo escucho en Radio Nacional de Venezuela RNV, pero si veo al Pdte. Nicolás Maduro en cadena nacional, bailando, cantando, tocando tambor, silbando, comiendo platos gourmet y celebrando los triunfos políticos; veo al Presidente como uno de #Ellos.Y esto tiene un costo político.Ojalá algún día, antes de que sea tarde, este artículo lo lea el Pdte.Nicolás Maduro . Y si no lo entiende, lo diré más claro:Presidente no sea como #Ellos, sea como Chávez, el nunca festejaría sin haber vencido la guerra económica tan cruel, que tiene a gran parte de su pueblo sufriendo.Presidente, en la batalla de Santa Inés, Zamora vence a la oligarquía después de perder una serie de batallas tal como lo había planificado, esta estrategia de darle confianza al enemigo, fue la clave para arrasar con la oligarquía en Santa Inés.De acuerdo a esta estrategia usted está confiado en ganar la batalla de Santa Inés en las elecciones presidenciales del 2.018, pero usted es quien a ganado varias batallas seguidas recientemente: en la OEA, en la ONU, la de ANC, Gobernadores y Alcaldes. piloto -aa-bb-alberto-ardila- piloto -bb-cc-alberto-ardila- piloto -cc-dd-alberto-ardila- piloto -ddee-alberto-ardila- piloto -eeff-alberto-ardila- piloto -ffgg-alberto-76%2F&usg=AFQjCNEr29A93lJn_W467zLjGJavhkih9g' style='color:#ffffff'>www.google.co.veTenga mucho cuidado Presidente, porque todo hace pensar, que el Diablo está tratando de disfrazarlo de oligarca y lo está llevando con la ayuda de #Ellos a su propia Batalla de Satanás.Referencias:Décés d'Hugo Chávez: peut-on inoculer le cáncer á quelqu'un? http://m.slate.fr/story/48291/inoculer-cancer-chavez-americains Identificada el arma con que fusilaron célula por célula al Comandante Chávezhttps://m.aporrea.org/actualidad/a228913.html Venezuela investigará posible asesinato de Hugo Chávez https://videos.telesurtv.net/video/557662/venezuela-investigara-posible-asesinato-de-hugo-chavez/Webs eliminan entrevista de los creadores de la tecnología con la cual fusilaron célula por célula a Chávezhttps://m.aporrea.org/actualidad/a240111.htmlEl 15 de Septiembre del 2005 el Imperio Norteamericano le inoculó cáncer al Comandante Chávez https://m.aporrea.org/actualidad/a234038.htmlAntonio José Herrada Avila@AntonioHerrada127 de Diciembre del 2.017 piloto -aa-bb-alberto-ardila- piloto -bb-cc-alberto-ardila- piloto -cc-dd-alberto-ardila- piloto -ddee-alberto-ardila- piloto -eeff-alberto-ardila- piloto -ffgg-alberto-65/' style='color:#ffffff'>xn--elpaisdeespaa-tkb.com

