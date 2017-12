© Aeroquest LLC

No es común en mi escribir tan frecuentemente, pero aprovechando el tiempo de descanso que no es de vacaciones, pues el hambre de nuestros hijos e hijas de nuestros nietos y nietas y hasta la propia no se va de vacaciones nos sigue jodiendo y con lo que me nutro mucho mas del sentir popular y el sufrimiento de mi pueblo, al que amo con un amor tan grande que no cabe ni en la bóveda celeste, como dice el poeta, y es ese amor casualmente el que motiva estas reflexiones para los líderes y con énfasis para el pueblo.Es de todos bien sabido que estamos en una feroz guerra de cuarta y hasta de quinta generación, sino lo creen véase las jugadas del anticristo llamado trump y sus secuaces o demonios de set, diseminados por el planeta con el único fin de causar muerte sufrimiento y destrucción, quienes ya como contra estrategia a las criptomonedas están moviendo sus peones para apoderarse de las redes globales, la internet y la cyber tecnología en general y siendo que las criptomonedas son virtuales, pues también pretenden seguramente apoderarse de la nueva modalidad de monopolio económico, esto a todo evento nos lleva a pensar con mucho detenimiento la necesaria y a mi modo de ver brillante estrategia del camarada presidente y su equipo de asesores, en cuanto a zafarse del bloqueo económico que el odioso engendro gringo pretende en prejuicio de nuestro noble pueblo Venezolano, en aras de apoderarse de nuestros recursos y pisotear nuestra dignidad , vislumbro en el camarada presidente un auténtico sentir nacionalista y amor por el pueblo, pero él no es ni superman, ni el llanero solitario que las gana todas y nunca le pasa nada, es por lo que en esta lucha titánica tenemos que ayudarlo todos y debe ser valorada la opinión de todos, pues los recursos que por ahora son del estado nos pertenecen a todos y así lo he propuesto, por todos los medios que me han sido posible, sin lograr ser oído con respeto y dignidad, tratarse de que los recursos estratégicos todos desde el petróleo, el gas el oro los diamantes y hasta el agua deben dejar de ser del estado y pasar a ser de la nación entiéndase:( En tanto que el "Estado" es una organización jurídica y política compuesta por estos elementos: Población, Territorio y Gobierno. Podemos decir entonces que Nación es un concepto sociológico en tanto que Estado es un concepto político. 3. Es el conjunto de habitantes que existen en un determinado territorio) siendo así en mi humilde entendimiento que los recursos estratégicos adquieran el carácter sociológico y socialista, en tanto que sus recursos pasen a ser de los ciudadanos y nunca de un gobierno de turno, sea del color que sea, pues visto esta que existen las traiciones e infiltraciones, recientemente por ejemplo vimos como dos viceministros de finanzas que firmaron en contra de mi comandante Chávez, no solo están en cargos políticos de tanta relevancia como los viceministerios de finanzas, sino que además se reúnen con el señor, si haci se le puede llamar Lorenzo Mendoza hambreador, saboteador y declarado enemigo de la revolución, también hemos visto a igual tenor, gerentes de alto nivel de pdvsa que firmaron en contra Mi comandante Chávez y otras empresas claves como las telefónicas ,con comportamientos negligentemente sospechosos, entre otros aspectos que sería muy extenso mencionar en el presente trabajo , lo que a todas luces nos hace apreciar sin lugar a dudas, que es un riesgo enorme que nuestros recursos e incluso nuestras empresas estratégicas estén en manos estrictamente del estado y a potestad del gobierno de turno, pues si bien es cierto confiamos en el camarada Nicolás, no confiamos mucho en algunos en puestos de poder, es por ello que planteamos más allá de las retoricas semánticas inherente a estado y nación, que los recursos estratégicos pasen a ser gobernados por sus legítimos propietarios que no es ni un presidente, ni un ministro, sino todos los ciudadanos venezolanos sin excepción , requerimos el apoyo para promover que constitucionalmente esto así se establezca y que además las decisiones trascendentales como la asignación de un bloque o varios de la faja petrolífera y demás yacimientos petrolíferos o de cualquier otro mineral o recurso, deba ser consultada vía consultivo con sus propietarios o lo que es lo mismo con los ciudadanos Venezolanos, veo peligroso y lo digo con mucho respeto, que por ejemplo ayer el camarada presidente destino un bloque de la faja petrolífera para respaldar la criptomoneda Venezolana, en lo adelante EL PETRO y hablo por mí ,me sentí feo vulnerado y ultrajado aun siendo revolucionario, pues esos recursos también son míos y a mí nadie me pregunto ni a sus otros dueños si yo estaba de acuerdo con ceder a respaldo de un experimento monetario esos millones de barriles, o las toneladas de oro o los diamantes o la bauxita o el coltan o cualesquiera de los recursos que son del pueblo y no de ningún gobernante salvo del soberano, que aún no tiene un autentico comando, y asumamos no hay problema pues Nicolás es de los nuestros y es revolucionario y socialista además heredero de mi comandante y eso está bien,¿ pero es que el escenario geopolítico es una mantequilla, como para creer que eso va a ser una condición permanente?, ¿es que con todo el enorme descontento que hay en el pueblo llámense tirios o troyanos no es un caldo de cultivo para que la derecha internacional aporte todo su poderío, económico, mediático, laboratorios de guerra sicológica y hasta sus porta avion es para sugestionar una victoria de la derecha aprovechándose el agotamiento y desmotivación del pueblo? ¿es que le estamos dando la adecuada lectura a las recientes elecciones municipales, en donde si bien la derecha participo solapadamente no hubo mayor actividad propagandística salvo la nuestra? ¿es que cerca de doce millones de Venezolanos que no votaron no es una lectura clara del descontento popular y un caldo de cultivo fértil para los laboratorios de guerra sicológica y mediática de los poderosos imperios que nos pretenden?¿ es que se desconoce que Rafael Ramírez pretende la presidencia y tiene su gente, que el camarada Eduardo Saman tiene su gente y están en legitima rebeldía al igual que los camaradas de marea socialistas chavistas todos pero distanciados por la arrogancia, la dedocracia , el autoritarismo y la ausencia de diálogo respetuoso? que pasa si Ramírez empieza a soltar sus perlas respecto de cadivi cencoex y pare de contar? y debilita al ya debilitado gobierno.coño camaradas hay que cesar en la arrogancia y abundar en la humildad, que vaina es esa que le estamos jalando bolas a los traidores asesinos y hambreadores para hablar con ellos y con los camaradas en rebeldía que arrechos o no son chavistas? Y aclaro no por que lo diga ningún poderoso dejan de serlo vale, ya basta de irrespeto hay que buscar el dialogo y la unidad con todos los factores de la revolución lo contrario traerá una terrible tragedia a nuestro pueblo y a nuestra patria, de paso los líderes en puestos de poder juran que se la están comiendo y viven de propaganda en propaganda y de programa en programa, hablando de vainas que el pueblo ansia pero que no termina de ver es decir repuesta a su difícil situación económica, y es que somos tan ingenuos para pensar que si un pendejo como yo, tiene conciencia de todo esto los intelectuales de la derecha no saben eso y más? y que lo van a usar en nuestra contra, ¿es que es tan poquito y falso su amor por el pueblo que no les permite esconder su arrogancia por lo menos mientras salimos de este hueco y aseguramos la presidencia para la revolución? yo espero y a dios le ruego con vehemencia que si puedan, lo contrario nos hará perder la revolución y con un daño irreparable para el pueblo y para la patria, pues si en este supuesto negado ocurre la tragedia y se monta la oligarquía derechista y la anc robótica no incluye este propuesto blindaje en la constitución, los oligarcas con el poder del petro harían desastre, hipotecarían nuestros recursos quien sabe por cuantos años, quebrarían al país, entregarían todo al fondo monetario , a los gringos, a los españoles a los canadienses y hasta a los colombianos por puara ambición y de paso sacándose la piedrita del odio que le tiene al pueblo, pido al Dios de mis padres nos libre de este epicálicis y le exigimos a nuestros lideres con énfasis en la Asamblea Nacional Constituyente, que ya dejen el manguareo y el propagandismo y se vayan de verdad a discutir y a solucionar los problemas del pueblo, no esperando focas, ni borreguitos que los vean como dioses, sino con la humildad revolucionaria, autentico amor y respeto por su pueblo y mandantes, no veo otra forma de recuperar la confianza del pueblo y la solidez de la revolución, aprovechamos la oportunidad para informar que este colectivo social defensor de derechos humanos (ONG.CONCIENCIA Y DIGNIDAD) solicita al estado venezolano a cualquiera de los lideres o si es algún particular revolucionario, el apoyo logístico para impulsar con carácter urgente nuestro programa social revolucionando conciencias (talleres 1 hacia una mejor conducta humana, 2 conciencia jurídica, 3 conciencia ecológica, 4 estado gobierno y sociedad responsabilidades y alcances) todo ello direccionado a tres objetivos específicos 1- la creación a nivel nacional de los comités pro-defensa de los derechos ciudadanos,2-promover el revocatorio a los diputados de la derecha para recuperar o por lo menos equilibrar y enmarcar a derecho la asamblea nacional, 3 impulsar el sexto poder en con rango constitucional es decir el poder popular constituido.Por lo demás propongo abramos el debate sobre el tema recursos estratégicos y sus mandantes y el petro como herramienta de soberanía financiera y económica, estoy listo pa donde me convoquen, a debatir sabroso con mi pueblo y con los jefes también pero con respeto y humildad, no es tiempo de arrogancias divisionista sino de humildad integracionista, el pueblo y la revolución lo merece pero además ese pueblo tiene razón tiene conciencia y se arrecha así que a solucionar.Patria, socialismo, vida, libertad y paz

