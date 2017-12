© Aeroquest LLC

1. COMIENZA 2018 con un gran dilema para el Gobierno Nacional. Como ha ido, 2013--2017, imposible continuar, hasta las Refinerias Petroleras estan paralizadas y Ferries en Oriente sin combustible para su travesia a la cercana Margarita.Nadie cree que el Gobierno Nacional esta ignorando la situacion actual, escases de alimentos/medicinas, se llevan años, ahora se indica, que las Islas Neerlandesas, Aruba/Bonaire/Curacao, se lo llevan todo, desde Falcón, para su propio consumo.Formulas posibles, Mas en Punto siete abajo. AUMENTAR INGRESOS. Muy dificil, se han cerrado puertas en industrias, tanto privadas, como publicas cuyas producciones, en parte podrian see exportadas.En la actuoliidad ni la demanda nacional puede ser abastecidad totalmente.2. BAJAR GASTOS. Una vez dando , lo que se ha dado, mo atenciendo socialmente lo que se ha podido, es practicamente impoible reducir gastos y hasta nominas estatales, con miles de ciudadenoas que se han contratado, sin trabajo alguno y que bostezan para cobrar quince y ultimo.Siempre el empeño de pensarse, que pagar quincenalmente, significa votos en elecciones. todo lo contrario, el mismo supuesto contratado, se dice, como vamos a continuar qon este regaladera politica y el pais sin ailimentos en abundancia.Es logico, que asi se reaacione, todo lo contrario al deseo real.3. Establecer nuevos Acuerdos, si alguno es existente con el FONDO MONETARIO INTERNACIONAL para un Plan de Ajueste a la planificacion del Estado, que permta un tiempo prudencial de recuperacion, economica del pais. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comNo factible, el Gobierno, segun politiqueros de oficio, estaria vendiendo su Soberania y ajustandose al capricho derechista de * sinverguenzas y la drones .*.4.Poner en practica un solo Cambio Monetario, COMNO LE FUE POSIBLE AL PAIS DURANTE AñOS. Fue la llegada de Romuilo Betancourt a Miraflores, 1958 cuando se intentara un segundo cambio, rechazado por el empresariao de tal forma que no pudo ap;licarse.En la actuslifd la cantidad de distintos cambio, no permite estabiloidad econimica alguna, mientras luce practicamente imposible ajustar los mismos a uno solo, sin que se distorcione, anu mas , todo lo erlacionado a las actividaes del pais.5.ESTABLECER EL DOLAR como moneda oficial en el pais, al igual que en Ecuador. Ni pensarlo, el Gobierno Nacional preferiria el rublo o yen Ruso/Chino antes de dar un paso antinacionalista.En Ecuador se logró hace muchos años antes de la llegada de Rafael Correa, siendo tan inteligente, que se metió en todas las esquinas, pero no intervino, ni en pensamiento con la moneda local que encontrara.De que debe de haber dramatico cambio en la politica económica en el 2018, para que el presente Gobierno siga adelante a elecciones, cuando sean fijadas, no cabe dudas.Será dificil politicamente, podria costarle votos innumerables al Partido PSUV. No hacerse *algo*, se habla, podria costarle Miraflores.6. BREVES. SIMON BOLIVAR/HUGO Chávez FRIAS. ambos venezolanos con su propia historia, ilustres, por cierto, en distintas, epocas, distantes una de la otra..Entonces, qué tiene que estarse el Gobierno Nacional refiriendo a HCHF, cuando piensa que algo importane esta decidiendo o llevando a cabo ? Asegura el Pres.Nicolas Madureo, que el 2018 sera una * año de victoria * Es decir, admite el fracaso del presente año, en el cual se ha sostendio por la pésima Oposicion y la asistencia de los Cuarteles, al mando del General Vladimir Padrino, democrata de sangre.Una de las mas transitadas avenidas de la Capital está intransitable, tanto peatonalmente como en vehiculo.Ya se lo dijeron Alacaldesa, Erika Farias. Palanre, pues ! En todo el pais, se comenta en cada esquina, que los mas de 500tos en la *Asamblea Nacional Constituyente * limita su trabajo en aspectos * banales * ! Prohibido cotizar en dolares, emnpezando por el barril de crudo, todo en yuanes Y qué dia.., sabe la gente siquiera, cuandos yuanes por dolar o vicversa.Otra locura mas, Que dice Maria Corina Machado al respecto. No se le ha escuchado pronunciamiento alguno. Por cierto cuantos dolares son 474 yuanes ??6A. BREVES 2. SE HABLA en toda Venezuela que no va bien la Asamblea Nacional Constituyente. Primero no la aceptan como legal, Nadie eligió sus llamados miembros y dentro de la misma, la Presidemnte fue impuesta.Pocos la desean, es demasiado su deseo de ser *ella* para todo. Fue muy aceptada como Canciller, el cambio no la ha favorecido.. En reciente Encuesta, ajena al GNacional, sale el 82% negativa. La excelente periodista, MARIANELLA SALAZAR aconseja, --Fortaleza para enfrentar el año 2018-- Toda la razon.No pareciera que el Presidente NM acepte que en vez de solucionar la critica situacion, disculpas a sus seguidores, jugando diariamente con los niños, se le olvide la escases general en el pais, causa de la permanente manipulación con los precios.A proposito, quien cree, gasolina racionada en Venezuela . Qué burla internacional. Svese quién pueda ! ANDREA ABERNAL, exquisita periodista de NTN24, Colombia cada vez que se mete con Donald Trump , no le hace favores a su credibilidad ! El DOW subiendo 25% en un año de Gobierno Trump , le dice todo lo contrario.Busquelo!7. EL CONTRABANDO a Cucuta/Maicao a lo largo de la frontera con Colombia en pleno auge., De humildes a millonarios aprovechan de llevar hasta Cerelac, Toddy, gelatina para hacerse de un dinero rapidamente al vender en peso y luego su conversion a bolivares.Aconsejan llevar demás de lo que puedan vender, de modo que en alcabalas nacionales, puedan ir quedandose con *algo*. piloto -alberto-ignacio-ardila-olivares/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comEl puesto, ida y vuelta a Colombia, desde Maracaibo está en Bs. 700mil, barato para la ganancia, mientras, por los caminos verdes la chatarra alla es oro, botándose en el Zulia, siendo aprovechable en Venezuela Es mucho el hierro colado, las baterias viejas, que van a tener a suelo colombiano diariamente. Y el Gobierno Nacional? Mientras no haya escándalos, silencio. Se les ayuda con gusto. Señor, bendice nuestra bella Venezuela

