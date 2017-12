© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

© Aeroquest LLC

Una de las maravillas de APORREA es que se pueden expresar hasta los que llaman o la llaman con los más diversos calificativos (no hablo del gordito chucho Silva) ni por casualidad, pero lo cierto es que si queremos un ejercicio de libertad de expresión con MAYÚSCULAS , el ejemplo de este porta es imposible de evitar, no es necesario ser hijo de algún mártir que luego se amarra a esa imagen para impedir desde algún cargo importante cualquier cargo cualquier sesgo de diversidad (tampoco hablo de Jorge Rodríguez) algunos leguleyos de la palabra libertad y ejercen con singular alegría la tiranía, la descalificación y claro la necesidad de ser reconocidos como los preclaros e inarrugables defensores de la patria, la revolución, el socialismo.Como en la Venezuela actual debido a las políticas que se dictan desde Miraflores y el Capitolio con la anuencia de creo que con la totalidad de los miembros de la ANC, o sea el totalitarismo de la ANC nos vamos quedando sin patria, sin habitantes, nunca hubo revolución y tampoco socialismo, en la Venezuela del siglo XXI la corrupción se llevó entre sus perniles las pequeñas empresas que daban empleo, los pequeños productores, algunas instituciones y el sentido civil y de civilidad de una nación, el cacareado socialismo del Siglo XXI.Ahora algunos "desinteresados" militantes de esos que reciben esa especie de Carnet de Acción Democrática, si ese que exigían en los sindicatos oficialistas o gobierneros, ese documento que como la ANC es supraconstitucional, de nada vale la Cedula si no está respaldada por el mentado Carnet de la patria (hecho en china), son cosas como esta y las alocuciones presidenciales las que en estos días de diciembre las que me hacen pensar que ya un pernil tiene carácter divino, supraconstitucional y plenipotenciario.Pero como tenemos un psiquiatra como jefaso y que además al parecer sus retoños estudian en México por cierto en una de las universidades más caras del país azteca, todo esto con salario antes de alcalde, si meter las uñas en el patrimonio público. Bien este ciudadano se deberá enterar que estos las luchas sociales no son posible solventarlas desde un diván de psicoanalista y tampoco colocando y esto es un antidepresivos en los acueductos, ser felices aun que el pueblo no tenga medicinas, comida pernil en diciembre. Bien volviendo a México, sabía usted que en esa nación hubo una guerra conocida como La Guerra de Los Pasteles, claro fue el pretexto para una invasión.Pero en otros casos como en Túnez un joven que se inmolo, si un joven vendedor de frutas (no de perniles), su acto fue la chispa que incendio las praderas políticas y sociales de Yemen para dar al traste con un gobierno totalitario : El destino le escogió, sin embargo, y el 17 de diciembre, desesperado, frustrado, sin horizontes, se echó encima un bidón de gasolina y se prendió fuego.Así empezó todo. Así estalló la revuelta popular que ha derribado la dictadura de Zine el Abidine Ben Ali y ha cambiado de golpe el mapa político de Túnez, en menos de un mes trepidante de movilizaciones y acontecimientos.Y quién sabe si también el porvenir de algún otro país. No ha sido sin costes. Mohamed Bouazizi murió abrasado en el hospital de Sfax, el 4 de enero, y su familia todavía no ha recibido una ayuda especial, solo el consuelo de ver que su muerte no ha sido en vano.https://elpais.com/diario/ 2011/01/23/domingo/1295758353_ 850215.htmlAlgunos en estos días aciagos deberían leer a Alfredo Maneiro y algunos de sus textos, no espero que los lea nuestro jefe de Estado, él es más pragmático, es un hombre "engañado" hasta por unos portugueses vendedores de pernil.http://grupolipo.blogspot.mx/ 2017/02/para-recordar-alfredo- maneiro.htmlNotas a pie de página: Y después de casi 20 años una "revolución" que manejo tantas decenas de miles de millones de dólares "no puede producir los cerdos" que se comerá en una semana es que la cosa esta realmente mal, ¿qué dirán Elias Jaua y el ministro y los exministros de alimentación? También podría ser que el negocio es importar los perniles y gozar de una buena tajada de dólares…En la Venezuela madurista escasea todo y en los jefazos de Miraflores la escases de sentido común es de antología, mientras tanto aquellos gritos medianamente templados de la gente de la ex Liga Socialista tienen hoy cierta vigencia … EL PUEBLO LO DICE Y TIENE RAZON (AQUÍ EL POLITICO QUE DESEE) MISERIA Y REPRESIÓN.. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.com

© Alberto Ardila Piloto





Tags: Alberto Ardila, Alberto Ignacio Ardila, Alberto Ignacio Ardila Olivares, Alberto Ardila Piloto, Alberto Ignacio Ardila Piloto, Alberto Ardila Venezuela, Alberto Ardila Aeroquest

Twitter: Agrónomo Alberto Ignacio Ardila||Piloto//

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi