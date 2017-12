© Aeroquest LLC

De verdad que no quería escribir sobre temas políticos porque la crisis de moral de los que hoy dirigen la Revolución Bolivariana y la ausencia de coherencia política de la oposición hace que uno prefiera hablar de otros temas, no obstante, esta trama del famoso pernil no me permite quedarme callado por más que lo intente.El problema señor presidente primeramente como dijo Bolívar en angostura (1819) "Un pueblo pervertido si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla; porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud" serian innegables los logros en materia social del presidente Chávez en reivindicación del pueblo venezolano, sin embargo el seguir navegando por el mar del asistencialismo y creando una sociedad parasitaria, es una de las grandes causas de esta crisis económica, política, ciudadana que hoy nos embarga.No se trata si no llego una caja CLAP, si los portugueses sabotearon, o Santos las tiene represadas en Colombia o cualquier excusa que motive en decirle a nuestros dirigentes que calladitos se ven mas bonito, por el contrario, mi preocupación es que: ¿con un ministro de agricultura, otro de agricultura urbana, dos ministros de educación, con el otorgamiento de créditos, reunión de motores productivos, constituyentes, más del 80% de alcaldías y gobernaciones la república no pueda producir cochinos y tenga que importarlos de Portugal? De acuerdo a la FAO La preñez de una cerda dura 3 meses, 3 semanas y 3 días. Así como "Una cerda bien alimentada produce al menos diez lechones por parto y puede parir dos veces al año." ( http://www.fao.org/docrep/t0690s/t0690s08.htm ) lo cual si se hablara menos (entiéndase que me refiero a los recurrentes, vanidosos, e impertinentes discursos de ambos polos políticos, así como el proceso de negociación en la Republica Dominicana) y se planificara más, no se estaría pasando por la presente situación. La República Bolivariana de Venezuela transita por la sociedad de la contradicción. Como muestran nuestros indicadores en recursos naturales están en los más altos, pero no somos capaz de administrar bien nuestros recursos y mucho menos transformarlos en valor agregado.En ese sentido es importante tomar como ejemplo pero a modo de reflexión, que si bien hoy la republica presenta un déficit histórico en la adquisición de medicinas, alimentos, repuestos, etc., se puede observar, que de acuerdo a la información de libros de oportunidades OPSU se constata como ante una escases considerable de estos y teniendo estados con una significativa riqueza en biodiversidad como los estado Amazonas y Bolívar la carrera de farmacia se encuentre en ciudades como : Universidad Central de Venezuela : Caracas, Universidad de los Andes: Mérida, Universidad Santa María: Caracas y Puerto la Cruz, Fuente: http://loeu.opsu.gob.ve/vistas/carreras/consultar.php?id=246 , esto sin duda alguna no es culpa ni del Imperio Norteamericano, el grupo de Lima, Luis Almagro, o cualquier político extranjero que apele para tapar su ineficiencia referirse a Venezuela para desviar la atención, ni mucho menos su solución pasa por un canal humanitario, sino por dejar el populismo de lado y planificar estratégicamente en función del país con gente competente que tenga más proyectos que consignas.De la misma manera, ante la necesidad de producir alimentos genera atención que solo dos universidades tienen la carrera de Ingeniería de Alimentos: Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez: Caonabo y Ocumare del Tuy, Universidad Nacional Experimental Sur del Lago Jesús María Semprum : Santa Barbara del Zulia Fuente: http://loeu.opsu.gob.ve/vistas/carreras/consultar.php?id=291 algo similar con las carreras técnicas en el área agrícola y agroecológicas las cuales se encuentran ubicados en contadas ciudades del país existiendo grandes extensiones a lo largo de la geografía nacional de tierra fértil agua dulce y salada para el desarrollo agroalimentario.Cómo se denota en este corto ejemplo la problemática no se genera por los Portugueses, Gringos, Colombianos, Canadienses, ni otro país, sino la burocracia, mezquindad, nepotismo, incompetencia institucionalizada que no permite fomentar un desarrollo endógeno porque es mejor negocio importar alimentos que producirlos.

